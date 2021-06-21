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【一帶一路】埃及「非洲第一高樓」封頂  中國承建4天增高一層（多圖）

經濟脈搏 20:28 2021/06/21

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【一帶一路】埃及「非洲第一高樓」封頂  中國承建4天增高一層

隨著埃及住房部長加紮爾宣布封頂澆築儀式啓動，中埃兩國嘉賓共同爲埃及新行政首都中央商務區標誌塔，澆築了最後一方混凝土。這標誌被視為「一帶一路」重點項目、號稱「非洲第一高樓」的摩天大廈，向竣工又邁進一步。

中國建築股份有限公司埃及分公司（以下簡稱中建埃及）承建的埃及新行政首都中央商務區，位於首都開羅以東約50公里處，總佔地面積約50.5萬平方米，包含20個高層建築單體及配套市政工程，其中的標誌塔項目以技術要求高、象徵意義大等特點引人關注。

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據報，標誌塔項目總佔地面積6.5萬平方米，建築面積26.2萬平方米，地下2層，地上78層，結構高度達373.2米，塔冠最高點達385.8米。

中國建築海外公司負責工程

「標誌塔核心筒以最快每4天一層的速度攀升，終在今天攀登到頂」，標誌塔項目總經理魏建勳說。

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魏建勳告訴新華社記者，施工期間標誌塔項目創下多個工程建造紀錄，施工速度也不斷刷新；此外，中方還積極與埃及合作夥伴分享工藝與技術成果，促進當地從業人員技能水平提高。

「自2019年4月標誌塔核心筒正式開始施工以來，歷時800天，中建埃及未曾停工」，負責埃及新行政首都中央商務區項目監理的埃及DAR公司項目總監艾哈邁德·班納說。

此前，埃及總理馬德布利曾表示，標誌塔項目是中埃兩國建築公司攜手打造的建築奇迹，新行政首都中央商務區項目將成爲埃及新地標，是埃及現代化的象徵。

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責任編輯：鄧國強

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