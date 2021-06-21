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【廣東疫情】深圳寶安區增1宗本土確診 全區暫停堂食

經濟脈搏 21:18 2021/06/21

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據深圳市衛生健康委通報，深圳寶安區福永街道福圍社區出現1宗本土確診病例，該患者曾四次核酸檢測結果為陰性。當局要求，全區暫停堂食，所有密閉空間文體娛樂場所關閉。

確診病例為64歲的劉女士，居住在深圳市寶安區福圍社區，從事家務工作，日常負責照顧孫女，6月8日、10日、15日、18日四次核酸檢測結果為陰性， 6月20日核酸檢測初篩陽性，6月21日經市疾控中心复核為陽性，隨後轉送深圳市第三人民醫院應急病區救治。

該患者曾在寶安區人民醫院陪護生病住院的丈夫，並多次在老四川餐廳幫忙（寶安區福永街道東福圍西街3號）。

寶安區疫情防控指揮部發布通知，今日（21日）18時起，要求全區所有餐飲服務單位暫停堂食；所有聚集、密閉空間文體娛樂場所，包括桑拿、按摩、麻將館、網吧、酒吧、KTV、戲院及健身房等暫停開放；學生兒童託管機構、線下教育培訓機構一律停業；原則上不舉辦大型活動，嚴控群體性活動。

當局又要求，全區所有機關單位、辦公樓宇及社區小區等，出入口實行24小時值守，人員進出嚴格執行測溫驗碼等防控措施。 所有外賣、快遞、投遞等一律不得進入小區。

另外，東莞市政府疫情防控新聞發布會指出，目前東莞範圍所有城市候機樓及機場專線停運，通過汽車客運站、出租車離莞出省的，必須提供48小時內核酸陰性證明方能乘車。東莞昨日（20日）新增1例本土確診病例，為密切接觸者甄別發現。當地開展全民核酸檢測。

深圳海陸空全面防疫 持48小時內核酸陰性證明方可出省

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責任編輯：蒯宇澄

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