中方重申是干涉內政 駁聯合國人權專員談香港新疆

聯合國人權高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）周一（21日）先後談及香港及新疆議題。中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印批評，人權高專在人權理事會無視事實，就涉港、涉疆等問題發表錯誤言論，干涉中國內政，中方對此堅決反對。

劉玉印反駁巴切萊特的談話，指中國制定和實施港區國安法屬於中國主權，並得到廣大香港居民的支持和擁護，又指港區國安法實施後，香港實現由亂及治的重大轉折，各項合法權利和自由在安全環境下得到更好行使，包括言論、新聞、出版的自由，強調任何自由不是無邊界，不能突破國家安全的底線，有關國際公約對此有明確規定。

劉又表示，中方歡迎人權高專訪華並參訪新疆，而此訪應是友好訪問，目的是促進雙方交流與合作，而非進行有罪推定式的所謂「調查」。又強調新疆社會安寧穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業，各族人民的各項人權充分得到保障。某些國家和勢力出於政治目的，散佈關於新疆的無恥謊言，企圖抹黑中國形象、干涉中國內政、遏制中國發展，他們的圖謀不會得逞。

中方促停止干涉中國主權錯誤言論

劉強調，香港、新疆是中國領土不可分割的一部分，香港、新疆事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中方捍衛國家主權、安全和發展利益，反對任何外來干涉的決心堅定不移。敦促人權高專尊重中國人民追求幸福生活的權利，停止發表干涉中國主權和司法獨立的錯誤言論，同中方開展建設性對話與交流，為雙方合作創造良好氛圍。

巴切萊特周一稱，應採取協調一致的行動，扭轉全球人權惡化的情況，並提到中國、俄羅斯及埃塞俄比亞等國的情況。

她指出，至今有107因港區國安法被捕，其中57人遭正式起訴。她並首次明確提到時間表，希望就今年訪問新疆與華達成共識，以對有關嚴重侵犯人權的報道展開調查。

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責任編輯：林佩怡

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