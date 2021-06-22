▲ 鹽田港對全球多重要？塞船仍50艘恐影響聖誕購物

深圳鹽田港一度受新冠肺炎疫情影響，吞吐能力驟降，儘管營運者正極力恢復港口運，但華爾街日報引述航運業高管說，目前仍有大約50艘集裝箱船滯留在鹽田港周圍，大約35萬個已裝貨的集裝箱堆積在碼頭上；運力吃緊情況將一直持續到第四季度，這可能會影響到年底的購物季。

華爾街日報指，船隻運輸瓶頸始於5月底，當時新冠疫情迫使政府關閉了鹽田港所在的廣東省的部分地區。鹽田港是世界上最繁忙的港口之一，也是電子產品、家具、家用電器和汽車零部件等商品通過集裝箱運輸出口的主要門戶。

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鹽田官員說，貨運作業通常每天處理約36,000個集裝箱，本月初的處理能力只有通常水平的30%，現在恢復到70%。但排隊船隻實在太多，班輪公司將他們的船隻轉移到附近的港口，而那些港口也不堪重負。

航運商：疏通工作很有難度

總部位於丹麥的航運商Vespucci Maritime的首席執行官Lars Jensen說，「鹽田積壓了大量出口貨物，疏通工作很有難度」，「我們即將進入航運旺季，運力將十分緊張，疏通積壓的貨物將需要從亞洲其他港口調離貨船，但現在沒有足夠的貨船可用。」

全球第五大集裝箱運營商Hapag-Lloyd AG（赫伯羅特）表示，目前大約有50艘船舶等待在鹽田停靠，數量低於上周的70艘。

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「船舶排隊情況有所緩解，但每艘船都在抓緊靠泊」，赫伯羅特的發言人Nils Haupt說。「運力吃緊情況將一直持續到第四季度，這可能會影響到年底的購物季，並給運費帶來更大壓力。」

影響沃爾瑪和亞馬遜補充庫存

今年年初以來發生了一系列影響全球供應鏈的干擾事件，鹽田港擁擠是最新一起。這些事件導致了從原材料到消費品的所有產品出現短缺，推高了製造商和零售商的成本，企業試圖搭上西方經濟體需求復甦快車的努力也受到了打擊。

今年3月，一艘集裝箱貨船擱淺導致蘇伊士運河堵塞一周，大約25萬個集裝箱的交付時間推遲了一個月左右。

集裝箱船的需求主要由沃爾瑪（WalMart）和亞馬遜公司（Amazon）等西方零售商推動。疫情造成供應鏈中斷一年之後，這些零售商一直在拼命補充庫存。

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責任編輯：鄧國強

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