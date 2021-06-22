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【中美角力】傳美擬禁進口新疆多晶矽 京斥搞不公平競爭（第二版）

國情動向 16:01 2021/06/22

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中美角力恐升級。美國政治新聞網站《Politico》引述消息人士報道，拜登政府正考慮禁止從新疆進口太陽能電池板重要材料多晶矽（polysilicon，又譯多晶硅）。此前，美國亦以「強迫勞動」為由禁止進口新疆棉花、蕃茄產品等。

*16：01 新增外交部回應

中國外交部發言人趙立堅今日表示，所謂新疆存在「種族滅絕」、「強迫勞動」，完全是別有用心的造謠和徹頭徹尾的謊言。真實目的是限制打壓中國有關方面和企業發展，是在搞強迫失業、強迫貧困，搞不公平競爭。

他稱，中方已多次澄清事實和真相，美應尊重事實，立即停止惡意散播虛假信息，並基於虛假信息無理打壓中國企業。中方將密切關注美方舉措，並作出必要反應，堅決維護自身權益。

聯合國人權專員這樣談香港新疆 中方堅決反對

反擊英美德召開涉疆會議 華春瑩盤點3國人權黑歷史

據《Politico》，由美國兩黨議員組成的團體，一直推動拜登對多晶矽實施進口限制。消息人士透露，美國海關和邊境保護局考慮就此實施全疆禁令，但可能會從單個公司或工廠開始。

報道指出，部分行業遊說者預計將在數周內採取行動，但美國國會消息人士表示，他們尚未聽取當局即將採取任何行動的簡報。

據了解，拜登希望多晶矽能夠幫助取代化石燃料，讓美國到2035年消除發電產生的碳排放。惟目前全球大約一半的多晶矽供應來自新疆，如果美國實施進口禁令，或破壞這個氣候改變目標。

「假人權、真霸權」 新疆官員：美西方反華勢力制裁是廢紙

【中美角力】美全禁新疆棉花番茄 趙立堅剛這樣反駁人權指控

責任編輯：林佩怡

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