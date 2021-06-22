【中美角力】傳美擬禁進口新疆多晶矽 為太陽能電池板重要材料

中美角力恐升級。美國政治新聞網站《Politico》引述消息人士報道，拜登政府正考慮禁止從新疆進口太陽能電池板重要材料多晶矽（polysilicon，又譯多晶硅）。

此前，美國以「強迫勞動」為由禁止進口新疆棉花、蕃茄產品等。中國外交部曾批評，美方的一些政客炮製所謂強迫勞動的假消息，目的是要限制和打壓中國有關方面和企業，遏制中國發展，做法違反國際貿易規則、市場經濟原則，破壞全球產業鏈供應鏈，損害各國企業和消費者利益，損人不利己，促停止借涉疆問題干涉中國內政。中方將採取必要措施，維護中企合法權益。

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據《Politico》，由美國兩黨議員組成的團體，一直推動拜登對多晶矽實施進口限制。消息人士透露，美國海關和邊境保護局考慮就此實施全疆禁令，但可能會從單個公司或工廠開始。

報道指出，部分行業遊說者預計將在數周內採取行動，但美國國會消息人士表示，他們尚未聽取當局即將採取任何行動的簡報。

據了解，拜登希望多晶矽能夠幫助取代化石燃料，讓美國到2035年消除發電產生的碳排放。惟目前全球大約一半的多晶矽供應來自新疆，如果美國實施進口禁令，或破壞這個氣候改變目標。

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責任編輯：林佩怡

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