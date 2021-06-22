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美國商務部：將撤銷TikTok和WeChat禁令

經濟脈搏 11:09 2021/06/22

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美國商務部：將撤銷TikTok和WeChat禁令

美國商務部當地時間周一（21日）表示，將撤銷去年9月發布的一份禁止與TikTok和WeChat進行交易的清單，當時特朗普政府試圖在美國阻止新下載這兩款中國應用。

中方曾多次指出，美國當局對中國科技公司祭出的禁令是「泛化國家安全」，干擾兩國正常貿易。

TikTok為北京字節跳動旗下短視APP抖音的國際版，而WeChat為騰訊 （0700） 旗下即時通訊APP軟件。

本月早些時候，美國總統拜登撤銷了特朗普時代的一系列行政命令，這些命令試圖禁止新下載騰訊旗下的WeChat和TikTok，並要求美國商務部審查這些應用和其他應用構成的安全擔憂。

特朗普領導下的商務部也曾試圖禁止其他交易，這些交易實際上會禁止WeChat在美國的使用，後來又尋求實施將禁止TikTok在美使用的類似限制。

拜登這項行政命令  為擴大針對中國APP埋伏線

拜登把華裔一男子招為幕僚  Tiktok微信恐遇不利？ 　

商務部沒有立即置評。 　

拜登的命令指示商務部監控像TikTok這樣可能「影響美國國家安全」的軟件應用，並在120天內提出建議，以阻止被外國對手控制的公司獲取或訪問美國數據。 

配合拜登撤銷特朗普時代一些行政命令

WeChat在美國的下載量已高達1,900萬次，被廣泛用作服務、遊戲和支付媒介。 　

拜登的行政命令撤銷了特朗普去年8月發布的針對WeChat和TikTok的禁令，以及今年1月發布的針對其他八款通信和金融技術軟件應用的命令。

今年1月，特朗普下令指示相關部門官員禁止與八款中國應用進行交易。但到目前為止，還沒有正式發布任何禁令。 　

【中美角力】美國續把華為列黑名單 不對TikTok即時行動

【中美角力】被訴侵犯美國用戶隱私 TikTok願付逾7億港元和解　

特朗普政府曾對禁止TikTok和WeChat禁令生效的法庭禁制令提出上訴，但在拜登1月就職後，美國司法部要求暫停這些上訴。 　

另一項針對TikTok的美國國家安全審查於2019年底啟動，目前仍在進行中。

責任編輯：鄧國強

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