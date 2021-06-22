崔天凱將離任 誰接任中國駐美大使？美媒曾指是他

中國駐美大使崔天凱發表辭別信，透露將於近日離任回國。《華爾街日報》4月曾引述知情官員透露，中國政府計劃任命經驗豐富的副外長秦剛，擔任下一任駐美大使，顯示北京希望一位專業技巧嫻熟的外交官，幫助恢復中美高級別定期會晤。

▲ 中國駐美大使崔天凱（左）將離任回國，曾傳副外長秦剛（右）接任。

55歲的秦剛，現為外交部副部長，分管歐洲地區事務和新聞、禮賓工作。他在外交系統工作逾30年，曾兩度擔任外交部發言人，並曾3度派駐英國。

報道形容秦剛風度翩翩，看來是位擅於把握分寸的職業外交官，不同於國際社會印像中「戰士般的中國外交官形象」。而他近年曾多次陪同習近平出訪，被指深得領導人信任。

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報道指出，秦剛若任中國駐美大使，面臨一大挑戰是既要代表北京立場，同時仍要構建中美之間的橋樑。美國全國商會副會長薄邁倫（Myron Brilliant）稱，要在當前充滿挑戰的環境下取得成功，中國大使須要付出更多時間精力，才能被視為兩國關係的可信橋樑，而非僅是中方傳聲筒。

值得注意的是，秦剛也屢有強硬言論，早前回應「戰狼外交」時，曾說「抹黑中國便是惡狼」。而他於2014年擔任外交部發言人時，在回應時任美國總統奧巴馬亞太之行時，提及注意到最近有媒體說，奧巴馬此次亞太之行沒有來中國，或意在針對中國，「是不是針對中國，我們要看美方是怎麼說、怎麼做的。至於來不來中國，一句話：你來，或者不來，我就在這裡」。

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責任編輯：林佩怡

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