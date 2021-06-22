崔天凱將離任回國 一文看懂他對中美各分歧如何表態

中國駐美大使崔天凱將結束在美八年多的工作，於近日回國。他在辭別信中稱，當前中美關係正處關鍵十字路口，美國對華政策正經歷新一輪重構，冀在美僑胞繼續做中美關係健康穩定發展的堅定促進者和積極貢獻者。

自2013年起擔任駐美大使，這是崔天凱外交生涯中最長的一次駐外任期。本文帶你一次看懂他對香港問題、新疆問題、美國對華政策等議題的表態。

5月6日 稱西方一些人圖謀「以疆制華」

西方一些人講的是「新疆人權」，實際目的是「以疆制華」。 美國等西方國家充斥著涉疆謊言，對中國發起的系統性抹黑攻擊和單邊制裁大行其道，這些謊言在事實面前根本不堪一擊。 西方這些人的偽善之處在於，如果他們真的相信言論自由，為甚麼只許自己造謠惑眾，卻不許別人講述真相？如果他們真的相信要有免於匱乏的自由，為甚麼要破壞別國人民擺脫貧困、謀求發展的努力？如果他們真的相信要有免於恐懼的自由，為什麼要替恐怖主義張目、縱容其繼續殘害人民？歷史上謊言導致的戰爭並不鮮見，美西方在伊拉克、利比亞、敘利亞等許多地方製造的謊言已經帶來了悲劇，給世人敲響了警鐘。

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3月26日 不認為中美進入所謂新冷戰階段

對於拜登表示美國不尋求與中國對抗和衝突，但他任期內不會讓中國超過美國，崔天凱說，

拜登的講話反映了美國決策者在對華政策上的糾結。一方面他們認識到中美之間有合作的客觀需要，但同時他們又放不下一種心態，覺得這個世界好像總是在幾個大國之間輪流坐莊來統治世界，很擔心美國在世界的所謂主導地位或者霸權會不會被中國取代。這其實是對中國發展目標很大的誤讀，也是對當今世界潮流很大的誤讀。 我並不認為中美進入了所謂的新冷戰階段，更不應該進入這樣一種狀態。中美之間還是應該本著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神來處理雙邊關係，這是我們對世界的責任，也是對兩國人民利益的負責任態度。有人始終要抱著冷戰思維，這不符合世界潮流。

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3月17日 形容美國聯合盟友如走夜路要壯膽

中美阿拉斯加會談前，美方代表首先到訪日本和南韓，其間更點名批評中國，明顯有拉攏盟友圍堵中國意味。崔天凱形容美國此舉有如走夜路唱歌為自己壯膽，沒有多大用處。

美國和其他國家要發展雙邊關係，那是他們的事情，我們只是希望，任何這種雙邊活動不要以第三國為目標，不要損害第三國利益。美國有甚麼問題，都可以跟中方面對面攤開談。

3月15日 刊文指確保「愛國者治港」 穩固「一國兩制」

崔天凱在港媒發表題為《確保「愛國者治港」，穩固「一國兩制」》的署名文章，其中提到，作為中國最高權力機關，全國人民代表大會從憲制層面完善香港選舉制度，完全符合憲法和香港基本法，正當性、權威性無可爭議。事實上，由國家層面決定地方的選舉制度是所有單一制國家共同的憲法制度和政治實踐，本來就不應被拿來做文章。

有人「很擔心」香港的民主會受到損害。這完全是多慮。要知道香港在殖民統治150多年間沒有任何民主可言，回歸後才真正開啟了民主發展進程，香港居民開始享有前所未有的民主權利。此次完善香港選舉制度，將會形成一套符合香港實際情況、體現社會整體利益的新的民主選舉制度，也依法保障香港同胞廣泛的、均衡的政治參與，依法保障香港永久性居民依法享有的選舉權和被選舉權。 倒是那些動輒鼓吹民主的人，不是將一己之民主模式強加於別人，就是打著民主旗號干涉別國內政，完全違背民主的要義。

責任編輯：尹航

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