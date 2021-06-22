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天問一號操作系統誕生揭秘 90後主導追尋火星夢（多圖）

社會熱點 12:29 2021/06/22

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中國首個火星探測器「天問一號」成功著陸，並拍攝到第一手的火星地貌高清圖片。探測器使用了中國自主研發的麒麟操作系統，值得一提的是，系統研發團隊平均年齡不到30歲、即相信許多成員是來自「九十後」。

據央視新聞介紹，在中國重大航天任務中，中國電子信息產業集團麒麟操作系統的中共黨員突擊隊，擔起了操作系統過程中攻堅克難的任務。

今年5月15日，「天問一號」著陸巡視器成功著陸火星，中國首次火星探測任務取得圓滿成功。在整個任務過程中，麒麟黨員突擊隊有兩名工程師，在航天飛行控制中心隨時待命。

「天問一號」首發著陸區高清照  揭秘火星「烏托邦」面貌

【天問一號】中國祝融號火星車 傳回火星畫面（有片）

遇到應急、疑難任務黨員先上

在重大項目中，麒麟團隊沿用從「嫦娥三號」任務起形成的制度，即遇到應急、疑難任務黨員先上的原則。在「嫦娥三號」任務過程中，由於航天對操作系統穩定性、實時性的嚴苛要求，麒麟團隊曾遭遇各種極限挑戰，記錄在案的問題就有180多個。面對高強度、高難度任務的挑戰，麒麟軟件成立了專項攻關黨員突擊隊，由6名黨員帶領一個十多人的團隊開始晝夜不停地攻克難關，而黨員在團隊成員中佔了三分之一。

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當時距離「嫦娥三號」發射只有半年時間，中國航天方面提出，操作系統的實時響應精度為8毫秒。實際上，一般通用系統的實時精度，最多能達到20毫秒至30毫秒。看似簡單的任務，就好比將壓縮餅乾從一千克壓成幾十克後，仍要在極限將它壓縮成幾克。

修改12萬行代碼 事實精度低至8秒

麒麟行業營銷中心技術服務高級工程師劉軍，帶領團隊通過綁定CPU、設置優先級等辦法，驗證的數據都達不到8毫秒。整整半個月時間，團隊成員反复探討，最終找到了解題的思路。

為了解決這個問題，麒麟軟件團隊修改了約12萬行代碼，採用搶佔式策略來滿足任務的實施要求。從提出設想到最終成功實施，花了近半年時間反複驗證。最終，「嫦娥三號」發射之前，180多個問題都得到了解決。

麒麟軟件團隊平均年齡不到30歲，隨著這支團隊迅速成長。如今，麒麟操作系統已經在中國太空站、北斗工程、金融、能源、交通等領域得到廣泛應用，為中國國家重大項目貢獻了「中國大腦」。

天問一號火星着陸點全景圖公佈 祝融號放下相機自拍

天問一號到火星了 為何要高難度剎車？

責任編輯：易燕丹

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