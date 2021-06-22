殲-31隱形戰機曝光突增  許多細節首高清披露（多圖）

中國自主研製中的第二款隱形戰機，殲-31（又稱FC-31「鶻鷹」）近期曝光率增加。繼日前互聯網流出照片，殲-31模型機現身武漢的「水泥航母」訓練場、顯示其可能成為下一代艦載機後；再有一系列相片反映，瀋陽飛機工業集團博覽園上，出現了一架殲-31戰機，它的彈艙及起落架等細節罕有、甚至是首度高清披露。

瀋陽飛機工業集團官方賬號指，瀋飛航空博覽園系統介紹中國殲擊機發展歷程。而互聨網流傳的一組圖片中，博覽園出現了一架殲-31戰機，其內管路裝置已經拆除，但許多細節在高清的照片中顯示，包括機底、駕駛艙蓋、彈艙內部、機翼、甚至是起落架。

解放軍新航母將搭隱形戰機「證據」 FC-31現身武漢水泥航母

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媒體引述外界的推斷，這是一架殲-31鶻鷹2.0的靜力試驗機。照片的拍攝者還附有文字解說，拍攝照片時，旁邊瀋飛的發動機試車的聲音就沒斷過，還不時有飛機升空試飛，周末也在工作。

「網民」以高清照片 展示展覽用的殲-31

而稍早前，內地社交媒體也傳出一組照片，顯示武漢水泥航母（航母樓）上出現一架新的戰機模型。其體型明顯小於旁邊的殲-15、直-18模型，而其雙引擎、雙傾斜尾翼等特徵，都與瀋陽飛機工業集團研發的殲-31隱形戰機相似。

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與此同時，照片還顯示，水泥航母模型上的艦島（航母上層建築）已經更新，很可能代表建造中的003型航母。

殲-31是殲-20之後，中國研發的第二款隱型戰機。但與成都飛機工業集團生產的重型機殲-20不同，瀋飛的殲-31是中型機，綜合性能要次於殲-20。由於至今並未獲得解放軍採用，主要仍是個技術研發項目，因此嚴格上只稱FC-31，而尚未以「殲」命名。

現身「航母樓」 殲-31或是下一的艦載機

不過，將殲-20這已成熟的空軍戰機改成海軍艦載機，也許不及順着殲-31研發艦載機容易。殲-31體型亦與美軍艦載機F/A-18、F-35C相當，甚至比後者多出一個引擎，可見相當適合航母操作。

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美國軍事新聞網站The War Zone曾指出，，未經證實消息顯示，FC-31可能采用渦扇-19（WS-19）引擎，最大起飛重量約30噸，與美軍的F/A-18E/F超級大黃蜂屬同等級別。「飛機基本可以確定，是為新型航母上的彈射起飛度身定造，003型航母料配備電磁彈射系統，與已經服役的兩艘中國航母滑躍式起飛不同。」

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責任編輯：鄧國強

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