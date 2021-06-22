A股投資者逼近1.9億 紛至沓來的原因究竟為何

中國證券登記結算有限公司最新統計顯示，5月份新增投資者（包括A股和B股賬戶）為141.22萬，同比增加16.32%。這是新增投資者連續15個月突破100萬，目前已開立A股賬戶的存量自然人投資者已達1.86億。

內地《經濟日報》報道，投資者跑步入場，首先說明A股很「香」。隨著中國資本市場改革推進，宏觀經濟基本面的利好消息不斷，A股對投資者和資金的吸引力增強。除了北向資金之外，外資、新發公募基金、私募基金等各類資金紛至沓來，股市的財富效應吸引更多投資者持續入場，加速推動居民儲蓄搬家和財富管理升級。

但報道指，當然，其中不排除短期投機資金布局人民幣資產、人民幣升值預期增加等因素，要謹防投機性極強的熱錢快進快出帶來風險。

機構投資者開戶數量增多

其次，在新增投資者入場過程中，不只是個人投資者開戶數增多，A股的機構投資者開戶數量和持股佔比同樣有所提升。海通證券統計顯示，截至2021年3月底，按照流通市值口徑計算，目前一般法人（主要是上市公司）、散戶、公募基金、外資、保險（含社保和年金）、私募基金等六類投資者持有A股自由流通股市值佔總流通股市值的比例分別為44.3%、19.5%、7.5%、5.3%、4.1%、2.8%。

不考慮一般法人持股佔比因素，截至2021年3月底，公募基金等四大類機構投資者持有流通股市值佔比已超過散戶。按照縱向時間軸看，散戶持有流通股市值佔總流通股市值的比例從2018年9月底的20.7%緩慢下降至2021年3月底的19.5%，而公募基金、私募基金、外資三類機構持有流通股佔比均出現緩慢提升。

說明A股機構化 趨勢正提速及資金結構不斷調整和優化

報道指，這說明A股機構化趨勢正提速，不但有利於改善資本市場結構、優化市場投資風格，促使資本市場的長期、穩定、健康發展，而且有利於培養和孕育更多專業機構，形成價值投資風格和長期投資格局。

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從海通證券統計數據看，近4年來，盡管保險資金、社保基金和企業年金等長期資金的代表性機構持有流通股佔比並未大幅增加，但更多個人投資者轉向借助理財工具入市，尤其是長期型、封閉型、投資風格穩健的理財工具成為投資者眼中的「香餑餑」。

報道認為，盡管如此，各方仍要認清，公募基金、私募基金不能完全等同於長期資金，部分基金公司受限於業績考核的壓力，也會產生短期投資行為。因此，在A股機構化過程中，要真正穩定市場，還需要吸引更多社保基金、保險資金、基本養老基金等長期資金入市，避免投機之風加劇。投資者跑步入場是好事，在這一過程中要正確引導市場的投資風格，減少散戶追漲殺跌的行為及其他投機化交易帶來的短期風險。

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責任編輯：李冰琪

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