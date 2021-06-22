【中國經濟】工信部要求重點分析人民幣、缺芯、能耗約束問題

中國工信部昨日召開部分省市上半年工業經濟運行情況座談會，副部長王江平主持座會議時要求，各地區要重點對人民幣匯率波動、芯片（晶片）短缺、能耗約束對工業經濟影響等問題，開展深入分析。

河北、遼寧、江蘇、浙江、山東、河南、重慶、陝西等8個省市有關主管部門負責人參加會議，介紹當前工業經濟運行情況和面臨的困難問題，研判下半年工業經濟走勢，提出有關政策建議。

王江平指出，今年工業經濟持續穩定恢復，工業生產較快增長，企業效益明顯改善，重點行業穩步恢復，工業大省引領支撐作用凸顯，中小企業運行狀況明顯改善，經濟運行保持穩中加固、穩中向好態勢。

原材料漲價衝擊顯現 苗頭性問題需高度關注

但他指出，全球疫情形勢和經濟復甦分化，外部環境仍複雜多變。國內經濟全面恢復基礎仍不牢固，供需、行業、區域和企業之間的結構性分化仍在延續，需求持續恢復仍受到制約，原材料價格大幅上漲對下游行業和中小企業的成本衝擊持續顯現，一些苗頭性問題和風險隱患需要引起高度關注。

王江平要求，各地區要堅持穩中求進工作總基調，努力保持工業經濟運行在合理區間。

同時，要堅持問題導向，加強經濟形勢跟蹤研判，重點對下半年工業增速走勢、部分行業企業增收不增利、人民幣匯率波動、芯片短缺、能耗約束對工業經濟影響等問題開展深入分析。

值得注意，早前人民幣兌美元匯率持續升值，外界關注對出口企業利潤的衝擊。而全球芯片缺乏，也波及產業鏈供應鏈。另外，減碳、限電等也對製造業造成一定影響。

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責任編輯：林佩怡