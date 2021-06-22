世界第二大 白鶴灘水電站發出首度電（多圖）

由中國能建葛洲壩機電公司承建安裝與調試的白鶴灘水電站14號機組，21日上午近9時發出全球首台百萬千瓦水輪發電機組併網調試的第一度電。白鶴灘水電站機組將在併網進行一系列負荷試驗後，正式投產發電。

據中新社報道，白鶴灘水電站是世界單機容量最大、在建規模最大的水電站，裝機容量1600萬千瓦，建成後是僅次於三峽工程的世界第二大水電站。

白鶴灘水電站左右兩岸分別裝有8台百萬千瓦水輪發電機組，均由中國企業自主研製，三峽集團管理，中國能建葛洲壩機電公司承擔右岸8台機組的安裝與調試工程。該站全部機組投運後，年平均發電量將達624億千瓦時。

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白鶴灘水電站簡介

水電站從2010年開始籌建，2017年4月開始澆築，其最大壩高289公尺，大壩主體混凝土澆築總方量達800萬立方公尺。 報道說，開始澆築以來沒有產生過一條溫度裂縫，代表中國已完全掌握大體積混凝土溫控防裂關鍵技術。水電站的水庫庫容為206.27億立方公尺，與洞庭湖的總容積相當。預計明年7月可實現16台機組全部投產發電。據稱屆時一天的發電量可滿足50萬人一年的生活用電。 白鶴灘水電站位於雲南和四川交界處的金沙江幹流之上，裝機總容量1,600萬千瓦，僅次於三峽工程。

責任編輯：李冰琪

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