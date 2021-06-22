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台灣媽媽接種新冠疫苗後餵母乳 女嬰翌日猝死 醫生這樣評估

社會熱點 13:56 2021/06/22

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在台灣，雲林縣虎尾鎮一名30多歲的蘇姓媽媽，昨日下午接種阿斯利康新冠疫苗後，當晚以母乳餵哺兩個月大女兒，凌晨發現女兒嘴角出現血奶泡，惟送醫後不治。女嬰死因有待調查。

這位媽媽質疑女兒猝死與疫苗有關。有醫生表示，學理上疫苗不會透過母乳進入嬰兒體內，認為嬰兒猝死症候群可能性較大。對於哺乳期女性能否施打新冠疫苗？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥回應，專家會議會去討論。

蘇姓媽媽從事殯葬業，被列為優先施打疫苗對象。據她表示，自己昨午4時接種疫苗前，特別詢問正餵哺母乳是否適合施打，醫護告知不影響，方才安心接種。

女嬰口腔、衣領有血

她指，昨晚11時許給兩個月大女兒餵母乳，今天凌晨3時許推估女兒應該肚子餓，準備餵食時，發現女兒口腔、衣領都是血，嘴角有白色泡沫，惟送院不治。

她強調女兒無先天疾病、活動力十足、食量好，是愛笑孩子，沒想到自己施打疫苗後，女兒卻猝死，懷疑死因與疫苗有關。

至於女嬰猝死與本身疾病、嬰兒猝死症，還是與媽媽施打疫苗有關，有待檢警進一步調查。

醫生：學理評估應無關 死因待解剖釐清

據中央社報道，台大兒童醫院院長黃立民表示，媽媽打疫苗後哺乳造成嬰兒猝死，學理上可能性不大；而嬰兒猝死率約1/1000，即1000名新生兒就有1人可能猝死，但確切死因仍待解剖釐清。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫生李秉穎受訪時表示，專家會議早已針對哺乳媽媽是否適合打疫苗討論，但理論上，疫苗不會透過母乳進入寶寶體內，全球也沒有任何國家將哺乳列為疫苗禁忌症。

台25人打阿斯利康後亡 指無關疫苗

【阿斯利康疫苗】EMA籲勿用肝素治血栓 憂情況惡化

【德國研究】阿斯利康與輝瑞「溝針」打效果更好　抗體數量比打2劑阿斯利康多10倍

責任編輯：林佩怡

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