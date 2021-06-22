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陸軍首批女機師畢業  焦點去曬90後美女學員徐楓燦（多圖，有片）

國情動向 14:00 2021/06/22

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解放軍陸軍航空兵學院首批女飛行員完成了畢業聯考，意味將正式畢業。但央視日前播出影片時，許多觀眾只把目光投射在1999年出生、年僅21歲的少女學員徐楓燦，她的顏值震撼了社交媒體。

央視新聞周日（20日）報道，陸軍航空兵學院首批女飛行學員畢業聯考全部課目結束。女飛行學員要在1分鐘轉30圈滾輪，同時還要完成3,000米跑和400米跑等軍事基礎課目，以及思想政治素養、飛行技能和飛行理論。

不過，女學員的艱苦訓練並不最引人入勝，人們只把焦點放在出現影片的女飛行學員徐楓燦。

徐楓燦現年21歲  被評優秀學員

徐楓燦1999年10月出生，2017年9月入伍，是陸軍首批10名女飛行學員之一。她在「學堂」期間，參加了學院第五屆「礪鷹杯」軍事技能對抗賽，獲得三等獎；參加實裝訓練以來主動研學，在檢飛篩選綜合排名第一。徐楓燦並連續兩年被評為優秀學員、優勝學員。

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其實，早在2020年9月19日，央視《新聞聯播》就曾播出有關徐楓燦完成首次單飛的快訊。當時新聞瞬間衝上熱搜，不少網友大讚，「顏值那麼高，飛得還那麼穩。」

徐楓燦當時受訪時表示，「成為一名駕機翱翔的陸航女飛，我深感自豪」，她並透露自己曾以樹枝練習控桿。

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據了解，這批完成了畢業聯考的女飛行員，是2017年8月下旬從全中國12萬餘名應屆高中畢業生中擇優選拔。

陸軍培養的首批女飛行員合共10人，在一年多前的央視報道中，10人一身青色勁裝登場，著墨鏡、黑靴，手提飛行頭盔，帥氣整齊地排成一列，完成首次單飛訓練。

影片中出現的陸軍美女被指「顏質爆表」，立刻吸引網友注目，驚呼「以為再拍戲」、「顏值暴擊」，當中便包括領頭、時年20歲的徐楓燦。

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責任編輯：鄧國強

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