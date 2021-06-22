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埃及飛中國驚現兩「恐怖航班」！108人起飛前驗出 新冠病毒呈陽

社會熱點 16:02 2021/06/22

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埃及上周兩個飛往中國的航班，機上至少108人在起飛前的「閉環管理」隔離中，核酸和抗體檢測都呈陽性；幸而及早把呈陽個案過濾出來，這批染疫者並未踏足中國。另外，廣東新冠肺炎疫情持續，昨（21日）新增2宗本土確診病例，來自深圳和東莞。

中國駐埃及大使館消息，6月13日至6月19日期間，自埃及赴中國航班共兩班次，分別為6月15日埃及航空開羅-杭州航班、6月18日四川航空開羅-成都航班。

上述2班航機「閉環（起飛前隔離）人員」共計484人，閉環管理期間在「交叉雙檢測」中核酸及血清抗體檢測結果呈陽性人員共計108人。

根據埃及航空公司疫後的做法，乘客登機前要接受指定時限的隔離「閉環管理」，以過濾可能染疫的乘客，防範疫情傳至他國。

廣東再多兩本土病例 來自深圳東莞

另外，由於6月1日埃及航空開羅-杭州航班輸入病例較多，該航線6月22日、6月29日航班執行熔斷。四川航空開羅-成都航班暫停執飛6月25日、7月9日兩架次航班。

早前，由南非約翰內斯堡入境深圳的國航CA868航班，截至20日，確診病例已達38宗。民航局亦於16日發出熔斷指令，立即暫停其運行4周。

深圳海陸空全面防疫 持48小時內核酸陰性證明方可出省

【廣州疫情】廣州本土「清零」一日即斷纜 國航深圳南非航班因疫「熔斷」

據國家衛健委網站消息，周一（21日）新增25宗新冠肺炎確診案例，其中23宗為境外輸入，2宗本土病例，均由廣東通報。

當中深圳64歲確診女患者劉某，住在寶安區福圍社區，從事家務工作，日常負責照顧孫女。她過去兩周4次檢測結果都呈陰性，但星期日（20日）初步篩查則呈陽性。經深圳市疾控中心複核為陽性，被送往深圳市第三人民醫院後確診。

東莞新增病例是19歲寄宿男學生賈某，就讀於廣州新華學院東莞校區。是18日東莞南城確診的密切接觸者。確診後已送院隔離治療，該校現實行封閉管理。

同日，廣東新增5宗境外輸入病例，及7宗境外輸入無症狀感染個案，分佈在廣州、深圳及東莞等。

【廣東疫情】深圳寶安區增1宗本土確診 全區暫停堂食

【廣東疫情】4市增6宗本土病例 東莞限制離境、250萬人強檢（第四版）

責任編輯：易燕丹

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