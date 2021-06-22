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【深圳疫情】深圳至北京民航與高鐵  史無前例幾近暫停

國情動向 15:05 2021/06/22

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【深圳疫情】深圳至北京民航與高鐵  史無前例幾近暫停

廣東疫情仍未結束，深圳與東莞再分別增添一宗本土個案。深圳市交通運輸局副局長徐忠平稱，爲嚴防疫情輸出，各航空公司和鐵路部門已暫停了部分線路，並按一定比例調整航班和鐵路班次。據報，深圳至北京航線高鐵已幾近暫停，並且可能維持到6月底。

深圳機場本10日出現的關聯疫情還在蔓延。截至6月22日，深圳、東莞兩地共計報告7例與深圳機場相關的境外輸入關聯病例，其中深圳4例、東莞3例。受此影響，離深出省的部分航線、鐵路暫停。

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財新網周二（22日）通過各購票平台查詢，當日深圳往返北京的民航航線已暫停，航班全部取消。

周二無深圳赴北京航班 周三暫僅有2班

而自媒體「旅游圈大小事」則報道，周三（23日）及之後仍可查詢到直飛航班，但是航班非常少。以6月23日爲例，深圳至北京僅有CA1386及CA1314兩班，且票價超過3000元人民幣。

一名航空公司人士稱，按當前政策，深圳往返北京的航線或將接近暫停至7月1日，後續是否恢復還需等待通知。

前深圳機場航站樓內所有商鋪已經關閉。所有在航站樓內直接接觸旅客崗位的工作人員，全部穿戴一級防護裝備上崗，所有進入深圳機場航站樓的人員，必須出具48小時內核酸檢測陰性證，抵達深圳機場的旅客，出示健康碼即可。

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至於高鐵等鐵路服務，財新網指，深圳至北京的鐵路班次僅剩一班，且顯示無餘票。深圳往返上海、成都等地的航線、鐵路尚未暫停，但班次大幅減少。

深圳至北京鐵路僅剩一班  且無餘票
　　
深圳市交通運輸局副局長徐忠平周一（21日）晚記者會上稱，爲嚴防疫情輸出，各航空公司和鐵路部門暫停了部分線路，並按一定比例合理調整航班和鐵路班次，具體航班和鐵路班次信息需提前聯繫航空公司和鐵路部門了解。

國家衛健委網站公布，內地周一（21日）報告新增新冠肺炎確診病例25例，其中境外輸入病例23例；廣東新增本土病例2例，其中深圳報告1例，東莞報告1例。而當天無新增死亡病例。

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責任編輯：鄧國強

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