瑞銀料中國經濟下半年有下行壓力 GDP增速放緩至5-6%

瑞銀財富管理發表報告稱，中國經濟雖然率先自新冠疫情中復甦，並帶動亞太區去年及今年上半年的增長；但步入下半年，在壓抑需求減退、出口放慢、房地產調控持續及原材料價格上升壓縮企業邊際利潤等因素下，中國經濟將面對下行壓力。同時，地緣政治風險也再度上升。

瑞銀財富管理投資總監辦公室撰寫的最新一期「投資亞太」展望報告指出，該行認為中國下半年政策將會更有針對性地轉向支援實體經濟增長，已公佈或可能推出的措施包括：下半年中國央行向市場注入流動性可能由第二季的大致持平轉為正數，以控制利率突然急升；擴大對中小企業的信貸；及遏制大宗商品價格失控。

瑞銀認為中國下半年政策將會轉向支援實體經濟

報告稱，儘管中國政府有一些針對性的寬鬆措施，但可能會繼續收緊房地產行業及地方政府融資平台的政策，以穩定債務。瑞銀財富管理指，去年中國的債務佔GDP的295%左右，按年上升約20個百分點，因為在疫情期間政府、企業及家庭債務都因大量的寬鬆而上升。

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報告預期，雖然在更嚴格的要求下，地方政府平台發債規模自4月以來明顯放慢，但該行預期下半年的相關發債仍將加快，因截至5月底止4.47萬億元人民幣的發債額度只用了20%；第三季的信貸將會保持較慢增速並在第四季穩定下來，全年發債額料按年增約11%。

儘管未來存在挑戰，但瑞銀財富管理認為穩定的信貸增長和寬鬆的政策將令中國經濟保持增長，經過上半年平均達低雙位數的增速後，預期下年GDP按年增速將放慢至5-6%。







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德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，今年首季中國收入達致高峰，但隨着基數影響及政策正常化，相關增長將於未來數季放緩，認為國內消費並不強烈，出口增長或下降，預期今年中國GDP增長8.4%，並於明年增長放緩至5%。

責任編輯：李冰琪

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