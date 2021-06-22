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全球「芯荒」下怪現象 假芯片橫行為何難追究？

社會熱點 18:44 2021/06/22

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全球「芯荒」下怪現象 假芯片橫行為何難追究？

全球半導體缺貨的情況下，大量「假芯片」（芯片亦稱晶片）在內地的電子產業領域流通。這類冒充正貨的次品主要是回收而得的舊芯片，或者生產線上的瑕疵品。雖然影響消費者權益，但要追究刑責也面對著阻力。

據經濟觀察網報道，一名芯片代理商表示，這種非法元器件有兩種存在形式，一種是企業從電子垃圾中回收芯片，去除舊芯片上的證據，進行清潔包裝，並以更低價格將二手貨賣給下游；另一種是，將正規製造產線上的殘次晶圓進行封裝，然後以次充好賣給下游。

假冒偽劣的芯片和真品相比，其性能、可靠性、保質期限通常不足。在一些利潤較低、對芯片性能和工藝的要求較低的產品，或是更新換代較快的產品，都容易有假芯片流通。而且只要不處於極端的使用狀態，並不容易暴露出問題。

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內地芯片較依賴進口，而國外原廠產出的芯片，要經海關、分銷商、貿易商、配套商多個環節，最終才流向整機廠商。大部分中小型廠商無法向原廠採購，只能選擇第三方分銷商，他們便成為了假芯片的最大買家。

芯片供不應求 二手價格也漲不停

受訪的芯片代理商也表示，假冒或翻新的元器件一直在電子領域流通，但今年情況特別嚴重，「原先偷偷摸摸的造假行為也變得高調」。原本二手芯片價格只有市價的50%，如今價格正在上漲，甚至和市場價持平。

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當前正鬧芯片荒，大面積的供應鏈處於失衡狀態，多種元器件出現短缺。而中國有著幾乎全球最大的電子元器件交易集散地，大大小小的商家每天對數以萬計的電子垃圾拆解。這些都給假芯片提供了市場，甚至流通到海外供應鏈的機會。

然而，在法律上，作為一種非法元器件，重新包裝的芯片屬於假冒註冊商標產品；而以次充好的芯片則屬於偽劣產品，銷售兩者都是法律明令禁止的行為。

難追究主因：晶圓「以次充好」鑒定很模糊

北京市盈科（深圳）律師事務所高級股權合夥人朱逸聰表示，將二手芯片重新包裝銷售，在刑事和民事方面存在法律風險。工商行政管理部門會責令芯片代理商立即停止侵權行為，沒收、銷毀侵權商品和相關製造工具，對於違法經營處以罰款。而將殘次晶圓以次充好的行為，也觸犯刑法中的「生產、銷售偽劣產品罪」。

雖然有法律明文限制假芯片的產銷，但上述受訪代理商表示，買方起訴追責的情況並不常見，背後有很多阻力。比如，對晶圓「以次充好」的鑒定很模糊，需要專業機構來評判。同時，芯片的渠道企業比較散亂，這種賣方公司通常沒有正規組織、甚至是空殼公司，一直告下去反而會對買方不利。

還有一種情況，有些買家因缺貨、降低成本，對非法芯片採取默許態度，故意將真假貨混在一起使用。在這「造假產業鏈」的背後，消費者最終承擔了最大的風險。

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責任編輯：易燕丹

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