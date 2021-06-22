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解放軍075兩棲攻擊「海南艦」探秘  15層樓高比肩航母（多圖，有片）

國情動向 17:33 2021/06/22

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解放軍首艘075兩棲攻擊艦「海南艦」服役後，被形容為中國應對南海及台海地緣局勢的重要裝備。央視周一（21日）播出直擊報道，揭秘海南艦可運載的裝備及執行任務能力。由於兩棲攻擊艦須囊括陸、海、空立體作戰及登陸裝備，因此，海南艦15層樓高的艦體空間龐大，高度相較於中國兩艘航母遼寧號及山東號不遑多讓。

央視報道，海南艦的甲板佈局和航空母艦類似，採用緊湊型的邊島式佈局，最大限度提高甲板作業面積。作為中國自主研發的首型兩棲攻擊艦，海南艦擁有兩棲作戰和執行多樣化任務的能力，配備有導彈、艦炮、電子戰等武器系統，具備較強的自我防衛能力。

配備有導彈、艦炮、電子戰等武器

海南艦艦長閭勇軍曾執行過海軍亞丁灣護航、馬航搜救等多項重要任務，同時他還擔任過三種不同型式艦艇的艦長，經驗十分豐富。閭勇軍表示，艦體內的塢艙主要搭載氣墊艇或通用登陸艇，車輛庫主要搭載主戰坦克、兩棲裝甲車等重型裝甲。

此外，海南艦還可透過兩個通道同時調運直升機，包括前方的一部舷內升降機及後方的艉部升降機。海南艦相關人員也在鏡頭前操演直升機起降訓練，兩架次直升機同步在艦上起飛及降落，指揮員在航空艦島上觀察甲板作業情況，並引導直升機起降。飛行結束後，直升機經過固定，隨即轉運至停機位或機庫。

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解放軍新航母將搭隱形戰機「證據」 FC-31現身武漢水泥航母

殲-31隱形戰機曝光突增  許多細節首高清披露（多圖）

美軍C-17飛台後  解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」  （多圖，有片）'

美軍機降落台北後  解放軍首曝轟-6K發射巡航導彈畫面（多圖）

責任編輯：鄧國強

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