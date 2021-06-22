亞馬遜和蘋果榮膺最有價值品牌 但中國品牌正在崛起

根據凱度(Kantar)的BrandZ全球品牌價值100強排名，亞馬遜和蘋果成為全球最有價值的品牌，但中國品牌的排名不斷上升，而且比歐洲的頂級品牌更具價值。中國最大社交媒體和視頻遊戲公司騰訊 （00700） 是中国排名最高的品牌，排在第五位。而阿里巴巴 （9988） 排在第七位。

凱度表示，1994年由貝佐斯(Jeff Bezos)創立的亞馬遜仍然是世界上最有價值的品牌，估計價值為6,840億美元；其後是1976年創立的蘋果價值為6,120億美元，谷歌為4,580億美元。

「中國品牌正在穩步緩慢地前進，並取得了明顯進步，越來越多的公司利用自身的技術發展，並證明他們有能力與塑造中國和全球市場的主要趨勢保持一致」，凱度BrandZ的全球戰略總監Graham Staplehurst說。

最具價值100品牌中 中國佔14%

有五個品牌的價值翻了一番以上，其中，中國電子商務巨頭拼多多和美團、中國頂級白酒製造商貴州茅臺、中國TikTok和美國特斯拉領跑。

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凱度表示，成立於2003年的特斯拉是成長最快的品牌，成為最有價值的汽車品牌，其價值較上年增長275%，達到426億美元。

中國頂級品牌鞏固了相對於歐洲頂級品牌的領先地位。凱度說，在最具價值的100個品牌中，中國佔14%，高於十年前的11%；而歐洲品牌占8%，低於十年前的20%。

2021年前十排名品牌 1 亞馬遜（Amazon） 2 蘋果 （Apple） 3 谷歌（Google） 4 微軟（Microsoft） 5 騰訊 6 Facebook 7 阿里巴巴 8 Visa 9麥當勞（McDonald's） 10萬事達卡（Mastercard）

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責任編輯：李冰琪

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