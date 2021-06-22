湖北氣爆前1小時有人報警 疑應急失當釀25死138傷慘劇

湖北十堰天然氣爆炸案，經調查發現，案發前1小時曾有民眾報案，但相關部門未及時疏散居民。中國官方直指這是應變不當，而演變成重大災難的事故。

湖北省十堰市張灣區艷湖小區一菜市場13日清晨發生天然氣爆炸，多幢房屋損毀，附近居民受到波及，事故最終造成25死138傷。

由山東青島應急管理局主管的「青島應急管理」微信公眾號，20日發布一篇文章，披露官方調查的細節。

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湖北街市氣爆增至25死 應急部下令全國清查隱患

湖北街市氣爆至少11死37重傷 廢墟慘烈畫面曝光（多圖，有片）

文章指出，事發前一小時，即清晨5時38分就有民眾報警，指當地發生燃氣洩露，但燃氣公司和社區相關人員，均沒有按規定及時疏散市場商戶和當地民眾，還導致一些民眾在場圍觀。最終燃氣在6時40分左右達一定濃度，發生爆炸。

另外，文章亦提及，17日曾召開一場全國安全生產電視電話會議，會上指「這是一起典型的，出現風險應急處置不當，演變成重大災難的事故」。又批評當地部門對風險排查「走過場」，未發現事發地的燃氣管道，是違規從建築物和大型構築物下穿越；同時，沒有及時監控已使用20年、嚴重腐蝕的管道狀況。

十堰公安機關18日通報，目前已刑事拘留包括十堰東風中燃城市燃氣發展有限公司黃姓總經理在內的8名疑犯 ，而事故原因仍在調查。

責任編輯：易燕丹

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