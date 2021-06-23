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美媒：為保冬奧及二十大無虞 中國入境限制措施料再持續一年

社會熱點 10:11 2021/06/23

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自新冠疫情全球大流行以來，中國實施嚴格的入境限制。面對仍未完結的疫情，以及明年將舉行的冬奧及中共二十大這兩場重大活動，美媒引述知情人士稱，中國的入境限制措施料將再維持一年。

據《華爾街日報》報道，知情人士稱，入境限制措施暫定維持至2022年下半年的安排是在國務院5月中旬的一次會議上確定的，外交部和國家衛健委等官員出席了此次會議。官員們對於新病毒變種的出現感到擔憂，並且明年有兩場重大活動，即2月舉辦的冬奧和年底召開的中共二十大會議。

知情人士表示，中國官員一直在努力降低輸入個案的風險，基本上只對接種過中國新冠疫苗的人員發放簽證，並維持入境後至少隔離14天的要求。

放寬限制將先通關港澳 再擴至接種率高國家

知情人士稱，如果中國放寬入境限制，有可能首先與香港和澳門通關，之後或將放鬆對疫苗接種率高且感染人數受控的國家的入境限制。認可中國疫苗的國家最有可能獲得優先考慮。不過知情人士補充說，對於何時放鬆防疫尚未有具體的時間安排。

國務院、外交部和國家衛健委沒有回覆置評請求。

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據一位知情人士稱，中國疾病預防控制中心已表示，正在研究額外接種疫苗的有效性，包括以中國國內研發的疫苗以及BioNTech的疫苗作為加強針。

目前中國獲批上市或緊急使用的新冠疫苗分別為滅活疫苗、腺病毒載體疫苗和重組新冠病毒疫苗。而BioNTech採用的是一種不同的疫苗技術。截至6月19日，中國新冠疫苗接種已超過10億劑次。

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責任編輯：尹航

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