美國小天后Billie Eilish捲辱華風波 IG道歉這樣解釋

美國19歲樂壇小天后Billie Eilish捲入涉嫌辱華和歧視黑人風波。Billie Eilish在Instagram發文道歉,稱自己十多歲時在一首歌裏隨意對嘴「chink」,並不知道這是一個貶低亞裔的詞,自己再次看到當年片段感到震驚和尷尬。她指年幼無知不是借口,對此感到抱歉。輿論也注意到,Billie Eilish小時患有痙攣疾病,會不由自主地反覆發出一些聲音。

網民近日翻出Billie Eilish多條多年前片段。第一條中,Billie Eilish跟著背景音樂唱出一個在美國帶有歧視亞裔的字「chink」(字面可解作「中國佬」)。

這字來自美國黑人說唱歌手Tyler, the Creator歌曲《Fish》中歌詞「Of an eye I can make a white girl look chink」(用一只眼睛我能讓一個白人女孩看起來像中國佬),使人聯想到歧視亞裔的標志性動作「瞇瞇眼」。

第二條是Billie Eilish在說話時,她的哥哥問她「為甚麽有口音」,片段發佈者為視頻打上了「黑人口音」(blaccent)的標簽。

第三條片段中,Billie Eilish說話含糊不清,不斷發出與其本人聲音妥瑞症不同的怪音,疑似模仿亞裔口音說話。

片段流出後,Billie Eilish受到不少批評。但亦有網民認為,片段中Billie Eilish年紀還小,可能是其妥瑞症發作而引起的胡言亂語。

Billie Eilish 2018年公開承認自己在童年患有妥瑞症(Tourette Syndrome)。這是一種嚴重痙攣疾病,患者會不由自主地反覆做出動作及聲音,常見症狀包括失控地眨眼、撅嘴、裝鬼臉、搖頭晃腦等快速而短促的動作,清喉嚨、擤鼻、發出類似罵人的聲音或一長串詛咒的聲音等。

Billie Eilish沉默多日後,日前終於在Instagram回應事件。她未有將帖文發在自己的Instagram主頁,而是發佈在只會保存24小時的Instagram Story。

她寫道,自己愛大家,也看到了大家希望她出面回應此事的話。「我很想處理這件事,因為我被貼上了與我不符的標簽」。

她解釋,網傳的片段都被編輯過。唱歌一段拍攝自她13、14歲,她當時在一首歌裏隨意唱出一個字,並不知道這是一個貶低亞裔的字,如今再次看到她感到震驚和尷尬,希望自己從未說過那樣的字。

她堅持,這首歌是她唯一一次聽到「chink」這個字,除此以外她和她的家人從來沒有使用過這個字。

但Billie Eilish表示,儘管當時年幼無知,但這也不是借口,因為這已經對他人造成傷害,對此她感到很抱歉。

對於模仿亞裔和黑人口音的質疑,Billie Eilish解釋,自己從小就有「愚蠢的胡言亂語編造的聲音」習慣,她跟寵物、朋友和家人說話時都會發出這些聲音,單純是自己在瞎鬧,絕不是模仿任何人、任何語言、口音或文化。「熟悉我的人都知道我一直用聲音逗樂子」。

她強調,不管這些片段被怎麽解讀,她的任何行為都沒有傷害他人的意思,但現在被貼上這樣的標簽,可能會給聽到的人帶來痛苦,這讓她心碎。

Billie Eilish最後寫道:「我不僅相信,而且一直努力利用我的平台為包容、善意、寬容、公平和平等而奮鬥。我們都需要繼續溝通、傾聽和學習。」

Billie Eilish近年在美國以至國際樂壇均炙手可熱,其歌曲《Bad Guy》2019年拿下美國Billboard單曲榜冠軍,2020年獲格林美獎年度制作、年度歌曲等大獎,首張專輯《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》獲頒年度專輯。

