  • 29°C
香港時間 : 2021623日 (三) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

解放軍批「玩火」後 美驅逐艦再穿台海並發這些照片（多圖）

國情動向 11:15 2021/06/23

分享：

解放軍批「玩火」後 美驅逐艦再穿台海並發這些照片

解放軍曾批美軍軍艦巡航台海是「玩火」，但美方不理警告，美國海軍威爾伯號驅逐艦（USS Curtis Wilbur，DDG 54），在22日再度通過台灣海峽，為拜登政府登場後美軍艦隻第6度穿過該海域。而美國海軍並展示多張照片，並在社交媒體上留言「Just In（剛進來）」，被指頗有高調和「挑釁」的意味。

威爾伯號驅逐艦上月行經台海、進入西沙群島海域時，中國國防部發言人譚克非5月20日聲明回應指，這是嚴重的挑釁行動，性質十分惡劣，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。

【中美角力】解放軍「懟」美軍機訪台？曝「東南沿海」演練兩棲戰（多圖）

美軍機降落台北後  解放軍首曝轟-6K發射巡航導彈畫面（多圖）

譚克非表示，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，事關中國主權和領土完整，是中美關係中最重要、最敏感的問題。

中方曾敦促美方  勿向台獨發錯誤信號

他強調，「美國軍艦頻繁穿航台灣海峽，炫耀武力、製造危機，向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，這是非常不負責任的危險行為，無異於『玩火』。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

譚克非當天並表示，中方要求美方認清形勢、停止挑釁，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，多做有利於地區和平穩定的事，不要為中美兩國兩軍關係製造障礙和麻煩。

而美國海軍facebook在複述以上訊息外，還加上一句「JUST IN（剛進來）」，並且展示了4張相信是該艦進入台海後的照片。

【中美角力】美軍首用無人機空中加油  環時：謀反制解放軍「航母殺手」（多圖）

解放軍回應美軍機訪台：誰敢把台灣從中國分裂 將不惜代價迎頭痛擊

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

中國太空站啟用之際 美軍證實在研發太空激光武器
2021/06/17
中國太空站啟用之際 美軍證實在研發太空激光武器
美軍指中國快速增強軍力威脅和平 美須確保優勢
2021/06/11
美軍指中國快速增強軍力威脅和平 美須確保優勢
美軍C-17飛台後 解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」 （多圖，有片）
2021/06/10
美軍C-17飛台後 解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」 （多圖，有片）
【中美角力】解放軍「懟」美軍機訪台？曝「東南沿海」演練兩棲戰（多圖）
2021/06/09
【中美角力】解放軍「懟」美軍機訪台？曝「東南沿海」演練兩棲戰（多圖）
美軍機降落台北後 解放軍首曝轟-6K發射巡航導彈畫面（多圖）
2021/06/09
美軍機降落台北後 解放軍首曝轟-6K發射巡航導彈畫面（多圖）

你可能感興趣

中國太空站啟用之際 美軍證實在研發太空激光武器
14:51 2021/06/17
中國太空站啟用之際 美軍證實在研發太空激光武器
美軍指中國快速增強軍力威脅和平 美須確保優勢
10:50 2021/06/11
美軍指中國快速增強軍力威脅和平 美須確保優勢
美軍C-17飛台後 解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」 （多圖，有片）
20:33 2021/06/10
美軍C-17飛台後 解放軍八十軍團貼文播片說「準備打仗」 （多圖，有片）
政治 地緣政治 軍事 國防 內政 台灣海峽 海軍 軍艦 台獨 拜登

上一篇文章

德總理大熱與拜登唱反調：不必因人權 扭轉對中國政策

下一篇文章

【深圳疫情】深圳至北京民航與高鐵 史無前例幾近暫停（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）