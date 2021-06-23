解放軍批「玩火」後 美驅逐艦再穿台海並發這些照片（多圖）

▲ 解放軍批「玩火」後 美驅逐艦再穿台海並發這些照片

解放軍曾批美軍軍艦巡航台海是「玩火」，但美方不理警告，美國海軍威爾伯號驅逐艦（USS Curtis Wilbur，DDG 54），在22日再度通過台灣海峽，為拜登政府登場後美軍艦隻第6度穿過該海域。而美國海軍並展示多張照片，並在社交媒體上留言「Just In（剛進來）」，被指頗有高調和「挑釁」的意味。

威爾伯號驅逐艦上月行經台海、進入西沙群島海域時，中國國防部發言人譚克非5月20日聲明回應指，這是嚴重的挑釁行動，性質十分惡劣，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。

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譚克非表示，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，事關中國主權和領土完整，是中美關係中最重要、最敏感的問題。

中方曾敦促美方 勿向台獨發錯誤信號

他強調，「美國軍艦頻繁穿航台灣海峽，炫耀武力、製造危機，向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，這是非常不負責任的危險行為，無異於『玩火』。」

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譚克非當天並表示，中方要求美方認清形勢、停止挑釁，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，多做有利於地區和平穩定的事，不要為中美兩國兩軍關係製造障礙和麻煩。

而美國海軍facebook在複述以上訊息外，還加上一句「JUST IN（剛進來）」，並且展示了4張相信是該艦進入台海後的照片。

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責任編輯：鄧國強

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