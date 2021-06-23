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90多國聯合國撐中國力壓西方 反對美歐40多國干涉

國情動向 12:00 2021/06/23

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90多國聯合國撐中國力壓西方 反對美歐40多國干涉

中國與美國為首西方國家在國際輿論上持續交鋒，繼美歐等40多國聯署就新疆、西藏、香港等議題攻擊中國後，白俄羅斯在聯合國代表65國發言，支持中國在上述議題的立場，反對少數國家干涉中國內政。此外，據中國外交部消息，另有多個國家準備單獨發言，支持中方國家的合計總數超過90個，比攻擊中國的國家多出一倍。

白俄羅斯周二（22日）在聯合國人權理事會第47屆會議上，代表65國共同發言，強調尊重各國主權、獨立和領土完整，不干涉主權國家內政是國際關係基本準則，香港、新疆、西藏事務是中國內政，外界不應干涉。

65國主張恪守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國人民根據國情自主選擇人權發展道路的權利，反對將人權問題政治化和雙重標準，反對出於政治動機、基於虛假信息對中國進行無理指責，反對以人權為借口干涉中國內政。

與此同時，中國外交部發言人指出，海灣阿拉伯國家合作委員會6國（沙特阿拉伯、科威特、巴林、卡塔爾、阿聯酋、阿曼）致函支持中方立場，另外20多個國家準備以單獨發言等方式支持和呼應中方。

中國不吃美國一套 伊朗與中東也是示範單位

較早前，美國、加拿大、澳洲、英國、法國、德國、日本等40多國聯署，要求中國立即容許聯合國人權事務高級專員前往新疆，調查「超過一百萬名維吾爾人被非法拘留和強迫勞動」的指控。40多國又就香港、西藏議題攻擊中國。

中國外交部發言人表示，是非有眾議，公道在人心。90多個國家在人權理事會發出正義的呼聲，反映了國際社會人心向背，戳穿了少數西方國家借人權問題干涉別國內政的虛偽面具，他們借涉疆、涉港、涉藏等問題抹黑中國的企圖再次以失敗告終。

發言人強調，涉疆、涉港、涉藏等根本不是人權問題，中方多次闡明嚴正立場，詳細介紹事實和真相，但就是叫不醒那些裝睡的人。少數西方國家熱衷於編造炒作涉華謠言，打著人權的旗號干涉中國內政，目的是打壓遏制中國，阻礙中國發展進程，注定是徒勞的。我要正告這些西方國家，中國促進和保護本國人權的決心堅定不移，中國維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

反擊英美德召開涉疆會議 華春瑩盤點3國人權黑歷史

中國人權研究會細數美國對外侵略「難民人權在哪裡？」

發言人批評，這些西方國家自封「人權判官」，熱衷扮演「人權教師爺」，卻對自身存在的嚴重人權問題視而不見，避重就輕。加拿大、美國、英國等國人權記錄觸目驚心，原住民兒童慘遭迫害，警察暴力屢見不鮮，種族主義痼疾難除，槍支泛濫、反猶太、反穆斯林、反非洲裔、反亞洲裔言行頻頻發生，軍事干涉導致嚴重人道災難，單邊強制措施侵犯他國基本人權。

發言人反問，面對上述斑斑劣跡，他們有甚麼資格對其他國家的人權狀況說三道四？有甚麼資格對其他國家的內政指手畫腳？中方奉勸這些國家好好照照鏡子，深刻反省，采取切實措施解決本國嚴重人權問題，恪守聯合國憲章宗旨和原則及國際關係基本準則，真正為國際人權事業健康發展做些好事和實事。

聯合國指美國侵犯關島原住民人權 華春瑩：美媒沉默了

趙立堅以「美國人權五宗罪」駁新疆議題 排第一是這個

中方重申是干涉內政 駁聯合國人權專員談香港新疆

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責任編輯：連兆鋒

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