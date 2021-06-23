  • 29°C
香港時間 : 2021623日 (三) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德總理大熱與拜登唱反調：不必因人權  扭轉對中國政策

國情動向 11:27 2021/06/23

分享：

德總理大熱與拜登唱反調：不必因人權  扭轉對中國政策

美國總統拜登（Joe Biden）的「聯歐遏華」策略，或遇阻力。作為歐盟主要國家之一的德國，訂於9月舉行國會大選，執政黨基民盟／基社盟（德語：CDU/CSU）總理候選人拉舍特（Armin Laschet）當地時間22日表示，柏林應就中國人權紀錄與對方協商，但不需為此扭轉德國的中國政策。

中方一直批評西方對中國人權議題的操作，是干涉中國內政。

中歐關係怎走要看他？德國總理大熱：勿同中國冷戰

中國促推動中歐投資協定生效 法國拒絕：無法接受中方制裁

路透社報道，拉舍特在德國工業聯盟（BDI）主辦的研討會上表示，「我支持政府的中國策略。我們應就（人權）相關疑慮展開討論，但毋需徹底改變我們的中國政策」。

在研討會中，拉舍特與德國工業聯盟主席魯思沃（Siegfried Russwurm）皆對七大工業國集團（G7）抗衡中國「一帶一路」的計劃表示歡迎。

拉舍特日前也說：中國是一個合作夥伴

但拉舍特對中方的態度更為審慎，他也重申，與中國展開冷戰不是解決問題之道。

拉舍特日前接受外媒採訪時警告不要與中國發生冷戰，強調「中國是一個合作夥伴」。

重溫拉舍特日前接受外媒訪問談中國：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

他當天表示，許多歐洲人對他對中國的強硬態度持懷疑態度。他質疑稱，「問題是，如果我們談論『遏制』中國，會導致新的衝突嗎？我們需要一個新的對手嗎？」

拉舍特強調，「歐洲對此（中國政策）的反應是謹慎的，因為，是的，中國是一個競爭對手，也是一個系統性的競爭對手，中國的社會模式不同，但中國也是一個合作夥伴，尤其是在應對氣候變化等方面」。

拉舍特：與1989年不同 現在是一個多極世界

拉舍特又表示，在與中國的地緣政治競爭方面，西方應避免陷入冷戰思維。他說，「21世紀非常不同，從1989年以前的視角看當今世界提供的建議有限。（現在）是一個多極世界，參與者各不相同」。

王毅重申合作是中歐大方向 對抗脫鉤不可能長久

默克爾對中歐投資協定釋信心：批准有困難但這是重要承諾

德國總理默克爾（Angela Merkel）時代將過去，作為歐盟最主要國家之一，她卸任後德國對中國政策會否改變，引各方關注。

而6月6日，德國薩克森-安哈爾特州（薩安州）舉行州議會選舉。統計結果顯示，基民盟／基社盟得票率超37%，排名第一；德國選擇黨得票率落後基民盟大約17%，排名第二；隨後是左翼黨、社民黨、自民黨和綠黨。

路透社稱，基民盟／基社盟在德國薩安州州議會選舉中大獲全勝，這對希望在9月全國大選中接任總理職位的拉舍特來說是一個鼓舞。

拉舍特（Armin Laschet）當地時間22日表示，柏林應就中國人權紀錄與對方協商，但不需為此扭轉德國的中國政策。

中歐投資協定遭凍結 一文看懂政治經濟外交影響

李克強與意大利總理通話 冀推動中歐投資協定早日簽署

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

中歐關係怎走要看他？德國總理大熱：勿同中國冷戰
2021/06/21
中歐關係怎走要看他？德國總理大熱：勿同中國冷戰
中歐關係遇寒流 能否也打上「疫苗」？
2021/06/07
中歐關係遇寒流 能否也打上「疫苗」？
王毅晤匈牙利外長 稱全面戰略夥伴是中歐唯一恰當定位
2021/06/01
王毅晤匈牙利外長 稱全面戰略夥伴是中歐唯一恰當定位
中國促推動中歐投資協定生效 法國拒絕：無法接受中方制裁
2021/05/28
中國促推動中歐投資協定生效 法國拒絕：無法接受中方制裁
王毅重申合作是中歐大方向 對抗脫鉤不可能長久
2021/05/26
王毅重申合作是中歐大方向 對抗脫鉤不可能長久

你可能感興趣

中歐關係怎走要看他？德國總理大熱：勿同中國冷戰
18:59 2021/06/21
中歐關係怎走要看他？德國總理大熱：勿同中國冷戰
中歐關係遇寒流 能否也打上「疫苗」？
15:10 2021/06/07
中歐關係遇寒流 能否也打上「疫苗」？
王毅晤匈牙利外長 稱全面戰略夥伴是中歐唯一恰當定位
13:32 2021/06/01
王毅晤匈牙利外長 稱全面戰略夥伴是中歐唯一恰當定位
地緣政治 政治 選舉 氣候暖化 人權 內政 拜登 默克爾 一帶一路 歐洲

上一篇文章

90多國聯合國撐中國力壓西方 反對美歐40多國干涉

下一篇文章

解放軍批「玩火」後 美驅逐艦再穿台海並發這些照片（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
中國超級高鐵還快過日本 高溫超導磁懸浮列車是甚麼
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
【台灣疫情】柯文哲預告疫情再惡化：今天確診比昨日更多
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
日媒：美國海軍在用這古老儀器 抗中國電子戰
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）
「陸上飛機」擬接香港 高速磁浮西九奔穗僅20分鐘（組圖，有片）