▲ 德總理大熱與拜登唱反調：不必因人權 扭轉對中國政策

美國總統拜登（Joe Biden）的「聯歐遏華」策略，或遇阻力。作為歐盟主要國家之一的德國，訂於9月舉行國會大選，執政黨基民盟／基社盟（德語：CDU/CSU）總理候選人拉舍特（Armin Laschet）當地時間22日表示，柏林應就中國人權紀錄與對方協商，但不需為此扭轉德國的中國政策。

中方一直批評西方對中國人權議題的操作，是干涉中國內政。

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路透社報道，拉舍特在德國工業聯盟（BDI）主辦的研討會上表示，「我支持政府的中國策略。我們應就（人權）相關疑慮展開討論，但毋需徹底改變我們的中國政策」。

在研討會中，拉舍特與德國工業聯盟主席魯思沃（Siegfried Russwurm）皆對七大工業國集團（G7）抗衡中國「一帶一路」的計劃表示歡迎。

拉舍特日前也說：中國是一個合作夥伴

但拉舍特對中方的態度更為審慎，他也重申，與中國展開冷戰不是解決問題之道。

拉舍特日前接受外媒採訪時警告不要與中國發生冷戰，強調「中國是一個合作夥伴」。

重溫拉舍特日前接受外媒訪問談中國：

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他當天表示，許多歐洲人對他對中國的強硬態度持懷疑態度。他質疑稱，「問題是，如果我們談論『遏制』中國，會導致新的衝突嗎？我們需要一個新的對手嗎？」

拉舍特強調，「歐洲對此（中國政策）的反應是謹慎的，因為，是的，中國是一個競爭對手，也是一個系統性的競爭對手，中國的社會模式不同，但中國也是一個合作夥伴，尤其是在應對氣候變化等方面」。

拉舍特：與1989年不同 現在是一個多極世界

拉舍特又表示，在與中國的地緣政治競爭方面，西方應避免陷入冷戰思維。他說，「21世紀非常不同，從1989年以前的視角看當今世界提供的建議有限。（現在）是一個多極世界，參與者各不相同」。

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德國總理默克爾（Angela Merkel）時代將過去，作為歐盟最主要國家之一，她卸任後德國對中國政策會否改變，引各方關注。

而6月6日，德國薩克森-安哈爾特州（薩安州）舉行州議會選舉。統計結果顯示，基民盟／基社盟得票率超37%，排名第一；德國選擇黨得票率落後基民盟大約17%，排名第二；隨後是左翼黨、社民黨、自民黨和綠黨。

路透社稱，基民盟／基社盟在德國薩安州州議會選舉中大獲全勝，這對希望在9月全國大選中接任總理職位的拉舍特來說是一個鼓舞。

▲ 拉舍特（Armin Laschet）當地時間22日表示，柏林應就中國人權紀錄與對方協商，但不需為此扭轉德國的中國政策。

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責任編輯：鄧國強

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