Tesla鋪中國境內最長充電線 可沿絲綢之路充電（多圖）

美國電動車製造商特斯拉（Tesla）宣佈，號稱中國境內最長的超級充電路線已經貫通。這條長達5,000公里的路線，橫跨中國內地東西兩端，沿途共有27個電動車充電站。

特斯拉在推特（Twitter）賬號「Tesla Greater China」發布消息，推文寫著：「5,000公里有27個超級充電站，特斯拉啟用橫跨中國東西兩端的最長超級充電路線 #絲路」，另外也附上宣傳影片，展示充電路線沿途的風景。隨後，行政總裁馬斯克（Elon Musk）亦轉發了這個推文。

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這條超級充電路線行經九座城市，從東部沿海樞紐舟山市開始，西行至毗鄰哈薩克斯坦的新疆城市霍爾果斯，與古代絲綢之路大致相同。

充電設施充足對推廣電動車至關重要，因為「續航里程焦慮」是人們至今不願淘汰汽油車的一大主因。而特斯拉這條超級充電路線，每隔100至300公里就有一座超級充電站，天氣狀況合適時，一台車只要充電15分鐘，續航力最多可達250公里。

從此，特斯拉車主將能驅車前往庫木塔格沙漠、火焰山和賽裡木湖等新疆著名的旅遊景點，而無需擔心找不到地方為汽車充電。

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中國是全球最大電動車市場，對特斯拉非常重要，其上海廠每月可售出數千輛。目前，特斯拉已經在中國建立了超過840個超級充電站，而超級充電樁的數量已經超過65000根，覆蓋全國310個城市。值得一提的是，就在兩個月前，特斯拉剛剛沿318川藏線開通超充線路。

不過數月前，特斯拉在中國遭遇一系列負面新聞喚起了人們的憂慮。先是出現部分車輛因安全顧慮而被禁止進入軍事地區，再有4月份女車主在上海車展上的「車頂維權」抗議事件。這次特斯拉公佈的超級充電路線宣傳影片，除了拍攝中國風景，更配以中英文雙語字幕，可能也是品牌為修復在華形象而作出的努力。

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儘管出現了這些波折，特斯拉今年5月在中國的銷量表現強勁。根據全國乘用車市場信息聯席會的數據，該公司5月份中國產汽車銷量33,463輛，高於4月份的25,845輛，意味著人們的擔憂似有所緩解。

責任編輯：易燕丹

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