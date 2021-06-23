孫楊8年禁賽減至4年3個月 無緣東京奧運（第二版）

瑞士洛桑時間6月22日，國際體育仲裁法庭宣布，中國泳將、奧運冠軍孫楊的8年禁賽減為4年3個月。禁賽期限是由2020年2月28日開始計算，這也確定了孫楊無緣東京奧運會和2022年在自己家鄉舉辦的杭州亞運會。但孫楊有望參加2024年巴黎奧運會，到時他將32歲。

（第二版新增孫楊回應）

首次裁決曾判孫楊禁賽8年

據內媒報道，2018年9月4日，孫楊在接受國際泳聯（FINA）授權的興奮劑檢查樣本採集機構——國際興奮劑檢查管理公司的賽外檢查時，因國際興奮劑檢查管理公司的興奮劑檢查人員不能提供合法的興奮劑檢查官證件和護士執業證，違反了國際泳聯反興奮劑規則及相關國際標准，孫楊認為該次檢查是非法和無效的，從而導致該次檢查無法完成。

雖然國際泳聯在2019年初裁決孫楊並未違規，但世界反興奮劑機構隨後將孫楊以及國際泳聯訴至國際體育仲裁法庭。去年2月，國際體育仲裁法庭做出首次裁決，判孫楊禁賽8年。

孫楊隨後向瑞士聯邦法院進行上訴。瑞士聯邦法院經審理認為，做出首次裁決的仲裁小組成員因個人原因可能導致裁決有失公允，故在去年12月22日撤銷了孫楊的禁賽處罰。

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在今年5月的二次聽證上，仲裁小組綜合考慮全部情況，可以按照相關規定的「最低值」對孫楊進行處罰，即對孫楊2018年9月未能遵守反興奮劑的相關規定處於4年禁賽期，再加上他第一次未能遵守反興奮劑規定時被處以的3個月禁賽期，總計處以4年3個月的禁賽。

當地時間22日，國際泳聯發布聲明，稱其已收悉這一裁決，強調其仍然致力於保護全世界所有清白的水上運動員，並將認真考慮此案90頁的裁決。

針對禁賽4年3個月的處罰，孫楊在微信上回應內媒採訪指，「我一定會加油、堅持」、「其實我自己自身狀態特別好」。

現年29歲的孫楊曾獲奧運3金2銀1銅，是首位在奧運獲得游泳金牌的中國男子運動員。

責任編輯：尹航

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