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習近平首與中國太空站通話 寄語3太空人「等你們凱旋」（多圖，有片）

國情動向 12:51 2021/06/23

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中共總書記習近平今日（23日）早上在北京航天飛行控制中心，與神舟十二號3名太空人通話。這是中國元首第一次與中國太空站通話。

習近平在這次天地通話中表示，他代表中央、國務院、中央軍委和各族人民，向3人表示誠摯問候，他們是進駐天和核心艙的首批太空人，將在太空駐留3個月。他們在太空的工作和生活情況，時刻牽動全國人民的心，看到3人狀態很好，工作順利感到高興。

 

習近平又說，建設太空站是中國事業的一個重要里程碑，將為人類和平利用太空作出開拓性貢獻，3人是新時代中國航天事業無數奮鬥者、攀登者的代表，希望他們密切配合、圓滿完成後續的任務，祝他們在太空工作生活順利，會在北京等候3人凱旋。

 

【神舟十二號】揭秘太空人生活 太空站可以淋浴還有WiFi？

 

【神舟十二號】平均年齡達53歲 太空人真的「薑是老的辣」？

 

三次執行任務的聶海勝稱「三人身體很好，工作進展順利」

 

神舟十二號太空人聶海勝說，感謝總書記關懷，他們的身體狀況很好，各項工作進展順利。他是第三次執行任務，在天和核心艙工作和生活條件越來越好，中國航天員，在太空有了長期在軌運行的家，身處遙遠太空，他們為偉大的黨和祖國感到驕傲和自豪。

  • 中共總書記習近平今日（23日）早上在北京航天飛行控制中心，與神舟十二號3名太空人通話。這是中國元首第一次與中國太空站通話。
  • 這是中國元首第一次與中國太空站通話。
  • 神舟十二號太空人聶海勝說，感謝總書記關懷，他們的身體狀況很好，各項工作進展順利。
  • 習近平向太空人致意。
  • 太空人向習近平敬禮。
  • 北京航天飛行控制中心工作人員。
  • 習近平向北京航天飛行控制中心工作人員致意。

 

 

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責任編輯：李冰琪

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