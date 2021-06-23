拜登回來不足10天布林肯又訪歐 反顯箍緊歐洲制華有困難

美國總統拜登（Joe Biden）完成訪歐不足10天，國務卿布林肯（Antony Blinken）當地時間22日緊接前往歐洲，美方著緊「聯歐遏華」的意圖明顯。但西方分析家指，歐洲與美國有一個疑慮、一個分歧，美國聯手歐洲應對中國的戰略成效有待觀察。

拜登稍早前訪歐，呼籲西方共同應對中國等競爭對手後，中國外交部曾回應指，中國的發展是機遇而非威脅，中、美和歐洲應攜手捍衛多邊體系。

法新社報導，布林肯當地時間22日傍晚從華盛頓出發前往柏林，之後將持續造訪巴黎與羅馬，會晤歐洲聯盟兩大領導人德國總理默克爾（Angela Merkel）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），還有梵蒂岡領袖，並將參與會談，商討為飽受戰爭蹂躪的利比亞帶來和平，以及打擊伊斯蘭國（Islamic State）極端主義團體。

美聯歐遏華 歐有一個疑慮一個分歧

在這趟歐洲行的最後一天，布林肯6月29日將在意大利馬特拉市（Matera）參加20國集團（G20）會議，可能將與中國外交官員面會面會談。

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拜登稍早前出訪時，提議七大工業國集團（G7）擘劃規模龐大的基礎建設計劃，以與中國的一帶一路倡議抗衡，並領導北大西洋公約組織（NATO）高峰會，比以往更明確地針對中國。

美國駐歐洲最高外交官瑞克（Philip Reeker）說，「拜登總統將重建我們與盟友的關係列為首要之務，這趟訪問是延續這個立場」。

不過，西方分析家指，美國如要拉攏歐洲遏制中國，未必會順利，歐洲對美國存有一個疑慮、一個分歧。

其一，疑慮：

儘管拜登此次歐洲之行中不斷對跨大西洋盟友示好，但在歐洲一些政界和學界人士眼中，經歷了過去四年，加上美國國內政治存在不確定性，歐洲盟友對擁抱美國比以前更加謹慎，美歐關係想要回到從前實在不易。

卡內基國際和平研究院歐洲項目主任羅莎·鮑爾弗認為，不能低估特朗普時代對歐盟的震撼。歐盟認為特朗普的陰影可能還會歸來，到那時歐盟會再次受到冷遇。

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其二，分歧：

在經貿方面，美歐就航空補貼爭端達成的只是休戰協議，雙方只是在五年內暫停針對彼此的報復性關稅，能否通過談判最終找到解決這一爭端的辦法還不好說。

此外，美國與歐洲多個貿易夥伴近年來因數字服務稅產生爭端，也為接下來的雙方經貿關係埋下隱患。

在大國競爭方面，儘管一系列峰會的成果文件中寫入了針對中國和俄羅斯的內容，拜登貌似如願地展現了美歐在大國競爭上的「團結一致」，但其實不少歐洲國家領導人表達了不同意見。

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比如在對華政策上，14日北約峰會結束後，德國總理默克爾表示，不應過分解讀所謂「中國威脅」；法國總統馬克龍說，不應對中國抱有偏見。而默克爾和馬克龍也都表示，西方國家在全球性問題上應與中國合作。

分析人士指出，很多歐洲國家出於自身利益考量不願追隨美國與中俄對抗，美國未必能把歐洲盟友帶上自己的戰車。

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責任編輯：鄧國強

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