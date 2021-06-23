▲ 桑德斯撰文反對中美冷戰：美國過去錯了 現在再錯

美國在國際上嘗試孤立中國，以至推動國內發展也要以遏制中國為旗，中方反覆批評這是冷戰思維，有違世界潮流。美國民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）也撰文，批評美國朝野一片鼓吹中美冷戰的聲音。桑德斯認為，美國過去與中國接觸與現在邁向冷戰的政策，都是零和思維過份簡單，由一個極端走向另一個極端，無助應對挑戰。「美國過去錯了，現在再錯。」

桑德斯近日在雜誌《外交事務》（Foreign Affairs）撰文，指出美國今天正面臨前所未有的挑戰。「氣候變化、疫情大流行、核擴散、經濟不平等、恐怖主義、貪腐、威權主義等，這些都是全球共同挑戰，任何一個國家都無法單獨解決。這需要加強國際合作，包括與世界第一人口大國中國的合作。」

桑德斯形容，華盛頓正迅速形成共識，將美中關係視為經濟和軍事上的零和博弈，因此既令人不安也很危險。

他提到，就在剛剛超過20年前，當中國2000年加入世界貿易組織時，美國朝野一面倒支持與中國接觸。美國給予中國「永久正常貿易關係」待遇，背後原因是相信中國經濟自由化終會令政治體制變革。「這種立場在當時被視為是不容質疑的正確。」

如今美國這種一廂情願落空，美國朝野則改為大肆鼓吹與中國新冷戰，尋求中美脫鉤。在桑德斯看來，這只是由一個極端走向另一個極端，同樣不會有好結果。「美國政商界20年前錯了，今天他們改變了看法，但卻再次錯了。」

桑德斯指出，美國急於走向與中國對抗，是政治上危險、戰略上適得其反之舉，這在近年就有先例：美國在911後在全球發動「反恐戰」，結果20年和花了6萬億美元後，國家的團結顯然受到利用於發動沒完沒了的戰爭，美國為此付上慘重人命、經濟與戰略代價，仇外主義和偏見還因此在美國社會興起。「難怪在今天沒完沒了拿中國危言聳聽的氣候下，國家正在經歷針對亞裔仇恨犯罪的急增。」

桑德斯認為，拜登政府視威權主義興起為民主所面臨的威脅沒錯，但「民主與威權之爭並非在國家間發生，而是發生在包括美國的國家之內」，只有能改善人民生活的體制才是好體制，美國因此要努力改善自己。「我們做這些不只是因為要更好地與中國或其他國家競爭，而是因為要更好地服務美國人民的需求。」

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中國外交部曾表示：「中國的目標從來不是超越美國，而是不斷超越自我，成為更好的中國。」中國希望與包括美國在內的其他國家相互尊重、良性互動、開展互利合作，不斷超越自我、提升自我，讓彼此成為更好的自己，造福全世界。

中方反覆重申，中方的對美政策是一貫的、明確的。中方致力於同美方發展不沖突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。中方敦促美方摒棄冷戰零和思維和意識形態偏見，正確看待中國和中美關係，停止負面言行，同中方相向而行，推動兩國關係回到協調、合作、穩定的正確軌道。

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責任編輯：連兆鋒