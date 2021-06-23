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貪官USB手指傳有「比特幣寶藏」  司法拍賣40元竟被推至40萬

社會熱點 14:30 2021/06/23

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繼遊戲王「20周年紀念版青眼白龍」金卡後，安徽滁州中級法院再於周二（22日），終止同一名貪官另一件充公資產的拍賣。涉事物品是一個4GB容量的USB手指（記憶體），起拍價只是40元（人民幣，下同），但截至中止前被競拍至近4萬元。

有網民透露，之所以會出現瘋狂競拍，「因為有人傳裡面有比特幣私人鑰匙，司法拍賣玩成了盲盒」。

安徽滁州中級法院的司法拍賣才因競拍至8700萬元的天價遊戲卡而登上熱搜，周二同一貪官的USB隨身碟再度引發搶拍潮，據指「因為有人傳裡面有比特幣私鑰」，但拍賣最後被終止。

傳間USB手指有「比特幣私鑰」

滁州中級法院日前執行被告物品司法拍賣，其中一件遊戲王「20周年紀念版青眼白龍」金卡，起拍價僅80元，卻在經過2000多輪競拍後，價格暴漲100萬倍，在拍賣被強行終止前，已突破8700萬元。

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安徽網報道，安徽滁州中級法院22日再度終止同一名被執行人的另一個司法拍賣，這次拍賣物品是一個4GB容量的USB隨身碟，品牌是SanDisk Blade，評估價是50元，截至中止前競拍至近4萬元。

有網友透露，之所以會出現瘋狂競拍，「因為有人傳裡面有比特幣私鑰」。

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報道說，這件隨身碟起拍價40元，評估價為50元，加價幅度1元。截至當天下午3時24分，共吸引209人報名參與拍賣，有1443人設置提醒，多達26萬7565次圍觀。

天價遊戲卡更瘋  一度被推高至8700萬元

經過天價遊戲卡事件，這次安徽滁州中級法院還曾在拍賣過程中彈出「特別提醒」，呼籲競拍者理性出價，同時警告悔拍將承擔沒收保證金、補齊差價等法律責任，惡意抬價、擾亂司法拍賣秩序更會被罰款、拘留、追究刑事責任。

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不過即使法院作了提醒及警告，但競拍熱度並未消減，有人甚至一次加價1139元。一天下來，共1186次競買及1008次延時，截至中止前最終競價為3萬9810元。

目前拍賣網站的封面上，這件隨身碟顯示「本場拍賣已中止」，並有紅字標明原因，「拍品與實際競拍價格嚴重不符，可能存在惡意抬價的行為」。

責任編輯：鄧國強

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