內地芯片荒加劇 電腦等電子產品價格喊漲

「芯片（又稱晶片）荒」加劇，直接影響中國終端電子產品的價格。內媒報道，近期有不少業者反應芯片價格水漲船高，甚至有錢也買不到，包含筆記本電腦、監視器與打印機等產品，調整價格以反映成本上漲。

由於市場需求的旺盛，加上晶圓製造產能有限，從2020年下半年開始持續至今，芯片供不應求的情形逐步加劇。

芯片炒作之風盛行 有的價格較去年漲了5倍

據21世紀經濟報道，據中國電子產業界人士觀察，「現在有的芯片加錢也拿不到貨，市場炒作之風盛行，有的產品跟去年年底相比價格已經提高了5倍。」

報道提到，不少中國的中小企業為了因應芯片荒，不得不對營運模式做出改變，而最直接的方式便是縮減接單的數量。

報道引述一名廣東電子廠的負責人說法，自今年年初以來，訂單量確實大幅成長，但是企業開工率不高，上游原材料漲價，還要給員工發工資，在多重因素疊加下壓力倍增，公司的產能最多只能釋放1/3。

這名企業主指出，「之前我們還能從代理商那裡拿到一些貨，由於疫情再度蔓延的影響，現在芯片更緊缺，像我們這樣的中小企業，已經很難拿到貨。」

終端消費市場如電腦等受壓

報道提到，隨著芯片短缺的漲價潮蔓延，受影響的也不只中小企業，終端消費市場的大企業也承受著不小的壓力，包含電腦、監視攝影機與打印機等產品，都已經逐步漲價反映成本。

據報道，中國安防市場的巨頭海康威視，近日發布一份通知稱，由於全球疫情蔓延，上游原材料價格全面上漲，導致產品生產成本持續攀升。迫於成本壓力，因此逐步上調部分產品價格。

中國安防芯片龍頭富瀚微電子的相關人員提到，「由於供應鏈在漲價，富瀚微產品也在漲價，目前不能保證訂單的100%供應」。

此外，報道另引述個人電腦品牌聯想的首席執行官楊元慶近日表示，「從目前的趨勢來看，供應短缺將不可避免地導致零部件價格上漲。我們吸收了一部分，但剩下的要通過價格調整來實現，這是一個動態的過程。」

然而並非所有人都對消費市場如此悲觀，報道引述市場人士分析，雖然一些電子產品已經漲價，但對消費者的影響還比較有限，「因為零售商仍可決定是讓消費者支付更高的價格，還是自己承擔一部分漲價成本」。

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責任編輯：李冰琪

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