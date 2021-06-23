【廣州疫情】Delta可怕超想像 兩女子廁所相遇14秒播毒（多圖，有片）

▲ 【廣州疫情】Delta可怕超想像 兩女子廁所相遇14秒播毒

新冠病毒變異毒株Delta（前稱印度變種病毒），繼在廣州引發本土疫情後，深圳、東莞近日亦出現個案。而疫情防控人員發現，廣州最初感染者之一，只是跟確診者在同一間廁所相遇，僅僅14秒便受到感染。但案反映Delta傳播力極強，導致疫情難以控制。

新京報報道，根據專家此前調查，廣州本波疫情起源於當地某家茶樓。根據警方公布的閉路電視畫面顯示，一名婦人在茶館遇到熟識的人，便走過去找他打招呼，前後時間不超過2分鐘，只有短短1分20秒而已，就被對方的病毒感染。

【廣州疫情】廣州本土個案終歸零 一關鍵抗疫跑贏台灣

【廣州疫情】廣州男病毒檢測甩牙骹 醫生這樣3秒復位（有片）

而4天之後，被染疫而不自知的婦人到另一家茶樓喝茶，期間因為內急而前往廁所，隨後一名女子跟從在後，短短共處14秒的交集時間、並且無肢體接觸，後者就被感染。

專家：現有中國疫苗可防Delta重症

不過要注意的是，該婦人上廁所時忘記戴口罩，走出廁所後才戴上。也就是說，在同一環境下14秒就完成病毒傳播，是本輪疫情接觸時間中最短的。

▼ 點擊圖片放大 +2

廣州疫情呈新特點 專家指重型及危重患者比例偏高

【廣州疫情】番禺10小時建成最強病毒檢測中心 最高日檢150萬樣本

多名專家認為，Delta病毒傳播力比起其他病毒更快、更強、潛伏期短、重症比例高、病情快速變化，非常難以捉摸。

目前，Delta病毒已蔓延至廣州、深圳、東莞等，甚至短短1個月內就讓廣州高達153人確診。儘管Delta病毒難纏，不過，國家疾控中心研究員馮子健表示，從目前來看，中國疫苗對於防止病患轉為重症，還是有相當的作用。

【廣州疫情】廣州4人打了首針疫苗後染疫 主診醫生發現一重要現象（多圖）

【廣州疫情】方艙實驗室啟用 日均檢測12萬樣本（組圖）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解