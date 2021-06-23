深圳5月二手房成交量年減65% 央媒：「樓市貶值潮」論站不住腳

由今年1月份開始，深圳二手房成交量呈「四連跌」態勢，5月成交量更按年降65.7%。分析指市場預期正發生改變，未來一兩年內深圳房價或將繼續走低。另一方面，對於「下半年全國樓市將迎來首個貶值潮」的言論，央媒反駁稱站不住腳。

深圳5月二手房成交量价齐跌

據中新經緯報道，深圳市房地產中介協會公布的數據顯示，今年5月份深圳市二手房成交量共計3,781套，按月降14.0%；與2020年5月份二手房11,028套的成交量相比，大幅下滑65.7%。月度走勢上亦呈「四連跌」態勢，從今年1月份的8,971套跌至5月份3,781套，跌幅過半。

至於價格方面，今年2至5月，深圳二手房銷售價格按月漲幅分別為0.9%、0.4%、0%、-0.1%，其中5月份按月漲幅轉負，是自2019年7月以來價格首次下調。

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廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉稱，深圳二手房價格按月微跌和成交量大幅縮水表明，市場預期正發生改變。在接下來一兩年內，深圳房價或將繼續走低。

深圳市房地產中介協會还稱，隨著二手房市場的持續低迷橫盤，部分掛盤業主報價已出現明顯松動，甚至出現了原熱點片區如南山區南頭街道的部分樓盤報價，相比新政前已下調了20%，但仍無人問津的現像，說明市場仍處於價格修正與調整階段。

中央促樓市平穩發展 避免出現大起大落

不過李宇嘉提醒，市場未來的變化情況，取決於政府調控的決心和信貸政策等。如果調控政策出現松動或者監管放松，市場預期可能就會增強，樓市活躍度再度提升的可能性依然存在。深圳過去每一輪的房價上漲，都是在信貸、資金的支持下完成的，未來仍需保持對信貸資金流入樓市的強壓態度。

不只是深圳，多個熱點城市都收緊樓市調控，有觀點預測下半年全國樓市將迎來首個貶值潮，房價將出現普遍下降，降幅甚至超乎常人想象。內地《經濟日報》指，無論從哪個角度看，「樓市貶值潮」論調都是站不住腳的。

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報道指出，在全國範圍看，樓市分化趨勢早已形成並將進一步加劇，根本不存在所謂的「普漲」「普跌」之說。而且中央一再明確「房住不炒」定位，構建長效機制，促進房地產市場平穩健康發展。保持樓市平穩，就是不會讓樓市出現大起大落、大開大合的情況。例外，房價變化除了受供需關係的影響，還取決於調控政策和貨幣政策的變化。

責任編輯：尹航

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