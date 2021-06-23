復興號高鐵周五擴至奔馳18省區 新版車廂如此更舒適（多圖）

隨著內地鐵路第三季度運行圖的實施，中車四方股份公司新型「復興號」智能動車組將在6月25日（周五）集中上線運行，服務京滬、京廣、京哈、徐蘭和成渝高鐵路線。經過在京張高鐵2年多以來的運營服務積累，相較於標準版復興號列車，即將投入使用的智慧動車組增加了旅客服務、列車運行及安全監控等方面的智慧化功能。

國家鐵路集團公佈，將擴大開行使用的復興號智能動車組，包括CR400AF和CR400BF兩個型號產品。而首批運行的「復興號」智能動車組亦將覆蓋京、津、冀、遼、吉、黑、滬、蘇、浙、皖、魯、豫、鄂、湘、粵、陝、川、渝18個省級行政區，輻射京津冀、長三角、粵港澳大灣區及成渝雙城經濟圈等地區。

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增加編制 配合不同路線運行力

調整運行圖後，京滬高鐵上時速350公里的「復興號」將由36列調增至最高66列；蘇州北、無錫、連雲港等站首次開行始發進京高鐵列車；京哈高鐵列車開行方案進一步優化，經由京哈高速線往返北京和東北地區間的高鐵列車增至112列，較現圖增加60列；南寧東至廣州南間開行運行時間在2小時50分以內的直達動車組列車由8列增至16列；增開北京南至青島（北）間運行時間在3小時20分以內的動車組列車8列。

車體外觀分別採用「瑞龍智行」和「龍鳳呈祥」方案，靈感來源於中國傳統文化的「龍鳳圖騰」以及「舞龍」、「飛鳳」等意象。

據國鐵集團機輛部副主任吳國棟介紹，列車編組分為8輛標準組和17輛超長組，列車定員分別為578人及1285人，以適應不同線路的運力需求。

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新型「復興號」更智能、更方便

這次調整運行圖，除了擴大「復興號」智能動車組，還一併優化其服務功能，進一步改善旅客乘坐體驗。

新型「復興號」採用新頭型設計，在車頭增設司機登乘門，避免司機通過商務車廂進入駕駛室，干擾旅客休息。此外，列車頭型還改善了空氣動力學設計，以減少3%至5%的空氣阻力。

除設有無障礙空間車廂，列車還增設「靜音車廂」設置功能，可根據營運需求靈活變更為「靜音車廂」。列車上購買商品也變得更方便。餐車增設1台自動售貨機，可為旅客提供自助購買水果、飲料、零食等服務。今後乘客只需掏出手機掃碼，就可以購買各類商品。

17輛編組列車採用基於5G技術的列車WiFi，隨著沿線5G網路信號的覆蓋，能為旅客提供更優質的語音通話和移動網路服務。在車廂頂部設置29寸寬屏電視，可左右分屏，同時顯示列車運行和娛樂節目信息等。

據了解，「復興號」智慧列車採用以太網控車、車載安全監測等9項智慧運維和監控系統。藉由列車網路和車廂視訊的聯動，當發生火煙、超載或乘客觸發緊急按鈕、車門異常等警報時，可通過車廂視訊快速確認和排除故障，進一步提升列車運行水平。

責任編輯：易燕丹

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