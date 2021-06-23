▲ 【廣東疫情】Delta病毒10天可傳五六代 傳播力驚人

新冠變種病毒Delta（前稱度變種病毒）傳播力驚人。内地國航6月10日從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的CA868航班，迄今已傳出機上有多名乘客確診Delta變異株，並且造成深圳機場一名海關人員、一名機場餐廳服務員和一名途徑機場的男子先後遭感染，疫情甚至還蔓延至深圳市與鄰近的東莞市。

據新華社報道，最早在印度發現的新冠病毒變異毒株Delta，繼早前在廣州引發一波疫情後，近日又在深圳、東莞引爆疫情。

廣州、東莞多人染印度變種病毒

深圳市疾控中心對蕭姓與朱姓確診者進行新冠病毒基因測序，發現二人攜帶的病毒與CA868航班上確診者高度同源，均為Delta變異株。

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東莞市18日通報，當地一名李姓婦人新冠確診。李姓婦人與深圳通報確診病例蕭姓男子為夫妻，基因測序結果顯示，李姓婦人所感染病毒的基因組序列與其丈夫高度一致。

蕭姓男子與妻子確診後，東莞隨即對約200萬名市民展開大規模核酸檢測。20日晚間，東莞通報，廣州新華學院東莞校區一名賈姓學生核酸檢測呈陽性。該名學生是18日確診病例李姓婦人的密切接觸者。

深圳與東莞的傳播鏈是這樣的

通報表明，首個本地病例李姓婦人和賈姓學生、井姓學生曾在同一家餐廳就餐。6月12日晚，李姓婦人和丈夫蕭姓男子（已在深圳被確診）在麻涌星河城商場「麥當勞餐廳」用餐時，賈姓學生、井姓學生恰好也在同一餐廳。

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專家們認為，Delta毒株具有傳播力強、潛伏期短、病毒載量高、病情發展快等特點，對疫情防控帶來新的挑戰。面對來勢洶洶的Delta病毒，專家建議，一旦遇到Delta變異毒株的流行，就要做到「三個加」，流行病學調查要加速、核酸檢測頻次要加量、防控措施要加碼，不能有絲毫鬆懈。

中國疾控中心研究員馮子健表示，從廣州此次疫情的病例情況看，Delta病毒的傳染性和傳播能力顯著增強，特別是潛伏期或者傳代間隔縮短，在短短的10天內就傳了五六代，病毒的傳播速度在加快。

責任編輯：李冰琪

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