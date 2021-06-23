趙立堅批杜魯多「鱷魚淚」自曝虛偽 2000字連答人權提問  

中國與西方就「人權」議題在聯合國激烈角力、加拿大及英國等國家再祭出針對中方的言論之際，中國外交部發言人趙立堅周三（23日）在例行記者會上，以合共至少逾2000字，連答多條有關人權的提問，其中直指加拿大總理杜魯多談人權，是自曝加國的虛偽。

根據官方媒體引述原文，趙立堅在記者會上至少用了逾2000字，回應了主要3條涉及人權的提問。

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當中有記者提問，特魯多稱，中國不承認新疆存在侵犯人權的行爲，我們也注意到加拿大也存在人權狀況。請問中方對此有何回應？

趙立堅指出，中方已說過加拿大根本沒有資格指責中國，他們最應該做的是反省自身的人權劣迹。不久前，加拿大一所天主教原住民寄宿學校舊址發現了215名原住民兒童的遺骸。「我們注意到，儘管加拿大政府表示『心碎、可恥』，卻宣稱相關調查受到教會抵制，期待教會承擔應盡責任，將自身應盡之責抛到腦後」。

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他形容，「這種『鱷魚的眼淚』暴露了加拿大政府的虛僞，反映出其缺乏面對自身人權劣迹的誠意和勇氣」；趙立堅說，也讓人不禁爲加拿大原住民近況能否真正得到改善捏了把汗。

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趙立隨後又提到，無獨有偶，加拿大社會針對其他少數族群的系統性、種族歧視的現象比起鄰居、即暗指美國也不遑多讓。

趙立堅指出，新冠肺炎疫情發生以來，加拿大社會針對亞裔群體的歧視、污名化和暴力事件明顯增多。報告顯示，2020年3月至2021年2月，加拿大國內發生超過1000起針對亞裔的語言謾罵和暴力襲擊案件，按人口平均比例超過美國。溫哥華、渥太華、多倫多等地2020年針對亞裔的仇恨犯罪分別增長了717%、600%和400%。

趙立堅之後再談到加拿大非洲裔公民、穆斯林等的遭遇。

趙立堅：英無資格充當別國教師爺

另外，也有記者提問，針對加方在聯合國人權理事會批評中國的做法，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）發推特表示支持，請問中方對此有何評論？

趙立堅回應說，「我們對英方言論表示強烈不滿，堅決反對，這是出於政治動機、基於謊言和虛假信息對中方的無端指責，是以人權爲借口，對中國內政的粗暴干涉」。

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趙立堅質問，「我不知道英方哪來的底氣和資格，站在道義制高點要求中國政府信守國際人權義務」，並說：

英國長期以來，存在各種人權問題，貧困人口增加，漠視民衆生命權和健康權現象凸顯，少數族裔生活狀況惡化，伊斯蘭恐懼症現象加劇，教育缺失和不公加大，刑事犯罪率再創新高，現代奴役問題依舊嚴峻，試圖掩蓋大量戰爭犯罪，真可謂是層出不窮，舉不勝舉。

英方絕不是什麽模範生，也絕無資格充當別國的教師爺。

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趙立堅表示，「我們敦促英方好好的照照鏡子，認真反省自身存在的嚴重侵犯人權問題，不要妄圖借抹黑攻擊中國，轉移視線，逃避責任」。

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被問及90餘國在聯合國力挺中國，趙立堅指出，上述90多個國家在人權理事會發出了正義的呼聲，這恰恰說明是非有眾議，公道自在人心。

趙立堅表示，這也充分反映了國際社會人心向背，戳穿了少數西方國家借人權問題干涉別國內政的虛偽面目。事實已反覆證明，少數西方國家熱衷於編造、炒作涉華謠言，打著人權的旗號干涉中國內政，目的是打壓遏制中國，阻礙中國發展進程，這注定是徒勞的。

責任編輯：鄧國強

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