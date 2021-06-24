美軍高層：與中國開戰代價巨大 解放軍未來或比美軍強

中美各層面角力熱度未減。美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，與中國開戰代價巨大，維持戰鬥將是一個重大挑戰。目前美軍仍強於中國軍隊，但未來幾年內中國軍隊可能會更強。在台灣問題上，密利提到，確保與台灣有關的任何事物都能和平發展，且在該區域或全球範圍內不會發生衝突，也是美國國家安全利益核心。

在北京，外交部多次強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是美方在中美三個聯合公報明確中向中方作出的承諾，是不可逾越的紅線。

密利指對華開戰代價巨大

據《華盛頓時報》，密利周三（23日）出席聯邦眾議院軍事委員會年度預算聽證會時表示，承受與中國發生公開衝突對於美國來說並不簡單，在對中國的戰爭中支持軍事行動將給美國軍隊帶來嚴重問題。

「不過，這個想法是為了阻止衝突，讓大國競爭保持在競爭中，而不是讓它陷入衝突」，「但（如果）我們與中國開戰，維持一場戰鬥將是一個重大挑戰。這是毫無疑問的。」

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密利還指出，中國通過數十年的現代化建設和在新武器上花費數十億美元，建立了一支非常有能力的軍隊。即便如此，中國軍隊目前也不是美國的對手。

他又警告說，中國軍隊在未來幾年內可能會超過美國軍隊，包括在網絡戰、太空武器和潛艇戰領域。其他新興的中國軍事能力系統包括高超音速導彈、先進的機器人武器和非常強大的計算機系統。

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密利還提到台灣問題。他日前曾稱，大陸短期內應不會軍事攻台。在聽證會上，他進一步表示，所謂的短期指的是1到2年，也認為大陸軍事攻台將會極為複雜且代價高昂。但至於6年、8年、10 年或20年後，則「很多事都可能發生」。

密利表示，台灣議題與統一台灣是中國國家安全利益核心。但他也指出，確保與台灣有關的任何事物都能和平發展，且在該區域或全球範圍內不會發生衝突，也是美國國家安全利益核心，因此美方支持在台灣關係法等原則下，和平解決台海議題。

早些時候，美國「威爾伯」號導彈驅逐艦22日穿越台灣海峽，是美國總統拜登就職以來，美軍艦第六次穿航台海。

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在北京，外交部發言人趙立堅回應指，中方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況。美艦近來多次在台灣海峽炫耀武力、滋事挑釁。這不是對什麼自由開放的承諾，而是搞「軍事橫行自由」，是對地區和平穩定的蓄意干擾和破壞。國際社會對此看得清清楚楚。

趙立堅強調，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，敦促美方為地區和平與穩定發揮建設性作用，而不是相反。

責任編輯：尹航

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