中國太空站睡房首曝光  能臥睡比國際太空站舒適（多圖，有片）

▲ 中國太空站睡房首曝光 能臥睡比國際太空站舒適

中國太空站天和核心艙啟用，太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波將在軌道駐留3個月。很多人還都關心他們在空間站如何睡覺的，央視公布一段影片，首度曝光「太空人睡房」是什麼樣子，原來可以橫臥、與地面睡覺相差不遠，看上去比國際太空站舒適。

根據央視畫面，天和核心艙的睡眠區裏，三名太空人享受到了和地球相似的睡眠體驗。

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畫面中左邊是湯洪波和劉伯明的睡眠區，右面遠端的區域是聶海勝的睡眠區，近端是衛生區。固定在睡眠區裏的睡袋，可以幫助太空人保持臥姿睡眠。相對獨立的隔間，也讓航天員既能保留自己的隱私，也能在同伴輪流工作時不受打擾。

國際太空站太空人 是要直立睡眠

根據資料，國際太空站的太空人也有睡眠區，但是要直立睡，這一點中國太空站看上去是更舒適的。

有趣的是，在中國太空站，劉伯明睡眠區的外牆上掛上一只紅色小牛玩偶，十分搶鏡，它是隨劉伯明的私人物品，它是隨劉伯明的私人物品，寓意著牛氣沖天。

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按計劃，太空人在軌執行任務的3個月時間裏，將按照天地同步作息開展工作。地面工作人員早上八點上班，太空人就會在早上八點與他們溝通當天的工作計劃。晚上八九點時則會溝通工作的完成情況。在太空的日子裏，太空人每周還有一天休息時間。

另一方面，央視還公佈了3名太空人在空間站內用餐畫面。畫面顯示，聶海勝和劉伯明一起將每人份的早餐餐包固定在桌面上，3名太空人聚在一起吃早餐。

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其中，湯洪波「扎著馬步」一邊吃著蘋果，一邊還在認真地工作，吃完後將果核放入袋中，待任務結束後這些廢棄物將在大氣層中焚燒銷燬。

中國太空人能圍成一桌 一起吃太空餐

據官方介紹，此次神舟十二號任務，給太空人們配備了120餘種航天食品，食譜按照太空人喜好定製，葷素搭配、營養均衡。太空人們不僅能吃到各種菜品，還能喝到各種茶、果汁和湯。

央視也曾報道稱，3名太空人在太空食用的餐點包括多款菜式，以6月21日為例，早餐有藜麥桂花粥、椰蓉麵包、滷鵪鶉蛋、醬蘿蔔等；午餐有什錦炒飯、紅燴豬扒、尖椒土豆、菘菜牛肉湯以及太空香粽；晚餐則有香菇肉沫、奶香雞米、醬香油麥菜、辣味鮪魚以及米飯。

據介紹，上述菜餚包括醬香油麥菜、菘菜牛肉湯、桃汁等都屬於覆水食品，即加水復原後食用的食品，太空人亦可以利用太空站內的微波爐加熱食物。

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責任編輯：鄧國強

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