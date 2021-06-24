北京批涉疆指控是謊言後 拜登政府把5中企列實體清單

美國商務部周三（23日）以涉「強迫勞動」為由將5間中國企業列入實體清單，並禁止部分新疆生產的太陽能產品進口。這是拜登執政以來，就新疆問題實施的最大力度制裁。北京稍早前批評涉疆指控是徹頭徹尾的謊言，美方目的打壓中國企業，在當地搞「強迫貧困」、「強迫失業」，中方將作出必要反應。

路透社報道，被列入實體清單的實體包括合盛硅業（鄯善）有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、新疆東方希望有色金屬有限公司、新疆協鑫新能源材料科技有限公司，以及新疆生產建設兵團。部分企業以多晶矽為主要業務，可用於太陽能電池板、半導體生產上，而新疆出產的多晶矽佔全球供應量近一半。

▲ 多晶矽是生產太陽能電池板的材料

彭博社引述消息人士指，華府意認為強迫勞動的做法與美國價值觀背道而馳，而且讓中國企業得以人為壓低工資，迫使美國企業面對不公平的競爭環境。另有消息人士說，此舉不會影響美國對大多數多晶矽等矽產品的進口，它與拜登欲達成的氣候目標，以及對國內太陽能業的支持亦沒有衝突。

美國國務卿布林肯同日與德國外長馬斯會晤及舉行聯合記者，他再次點名中國，並呼籲各國禁止進口可能涉及強迫勞動生產的產品，或對其輸出相關技術。

北京：將作出必要反應

美國官方此前已放風稱，拜登政府考慮對新疆的太陽能產品企業進行限制。美國氣候問題特使克里今年5月在眾議院提到新疆的太陽能產品時表示：「據我所知，拜登政府目前正在評估是否將其作為製裁目標。」民主黨高層本月致信海關和邊境保護局，稱有證據顯示新疆多晶矽產業涉強迫勞動。

▲ 中國外交部重申涉疆指控是謊言

中國外交部周二（22日）表示，新疆強迫勞動完全是別有用心的造謠和徹頭徹尾的謊言，真正目的是打壓中國有關方面和企業發展。中方已多次澄清事實和真相，美應尊重事實，立即停止惡意散播虛假信息，並基於虛假信息無理打壓中國企業。中方將密切關注美方舉措，並作出必要反應，堅決維護自身權益。

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責任編輯：陳建錫