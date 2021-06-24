趙立堅批美不擇手段：建基謊言 制裁5涉疆企業 （第三版）

▲ 趙立堅批美不擇手段：建基謊言 制裁5涉疆企業

中國外交部發言人趙立堅周四（24日）在例行記者會答問指， 美方基於謊言和虛假信息制裁中國企業，中方對表示強烈譴責。稍早前， 美國商務部稱以涉「強迫勞動」為由，將5間涉疆中國企業列入制裁名單，並禁止部分新疆生產的太陽能產品進口。這被指是拜登執政以來，就新疆問題實施的最大力度制裁。

（新增２至４段中國外交部最新回應）

趙立堅在記者會表示，中方對美方基於謊言和虛假信息制裁中國企業表示強烈譴責。 關於新疆存在所謂「強迫勞動種族滅絕」，完全是徹頭徹尾的世紀謊言。 美方以謊言為依據，濫用實體清單，打擊新疆光伏產業有關行徑，不僅違反國際貿易規則和市場經濟原則，也破壞了全球產業鏈供應鏈。

趙立堅：美違反國際貿易規則

趙立堅稱，從棉花到光伏，從農業到工業，美方以人權為幌子，不擇手段打壓新疆產業發展，損害的是新疆人民的生存權，發展權，也充分暴露出美方的真實目的不是關心事實和真相，也不是真正關心新疆人民，而是製造強迫失業，強迫貧困，禍 亂新疆，遏制中國發展。

我們也提醒美方，真正搞種族滅絕和強迫勞動的正是美國自己，美國政客還是多反省美國對印第安土著居民、塔爾薩非洲裔種族滅絕的歷史，多想想如何解決國內層出不窮的種族矛盾和強迫勞動等人權問題，中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。



▲ 被美方制裁的合盛硅業（鄯善）有限公司。

▲ 被美方制裁的新疆大全新能源股份有限公司。

▲ 新疆礦產。

▲ 多晶矽是生產太陽能電池板的材料

▲ 中國外交部重申涉疆指控是謊言

路透社報道，被美方列入實體清單的包括合盛硅業（鄯善）有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、新疆東方希望有色金屬有限公司、新疆協鑫新能源材料科技有限公司，以及新疆生產建設兵團。部分企業以多晶矽為主要業務，可用於太陽能電池板、半導體生產上，而新疆出產的多晶矽佔全球供應量近一半。

彭博社引述消息人士指，美方稱「強迫勞動」做法與美國價值觀背道而馳，而且讓中國企業得以人為壓低工資，迫使美國企業面對不公平的競爭環境。另有消息人士說，此舉不會影響美國對大多數多晶矽等矽產品的進口，它與拜登欲達成的氣候目標，以及對國內太陽能業的支持亦沒有衝突。

美方稱涉疆企業「強迫勞動」 中方反駁

美國國務卿布林肯同日與德國外長馬斯會晤及舉行聯合記者，他再次點名中國，並呼籲各國禁止進口可能涉及強迫勞動生產的產品，並停止對其輸出技術。

美國官方此前已放風稱，拜登政府考慮對新疆的太陽能產品企業進行限制。美國氣候問題特使克里今年5月在眾議院提到新疆的太陽能產品時表示：「據我所知，拜登政府目前正在評估是否將其作為製裁目標。」民主黨高層本月致信海關和邊境保護局，稱有證據顯示新疆多晶矽產業涉強迫勞動。

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責任編輯：陳建錫