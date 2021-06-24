銀保監官員評全球放水：通脹或成長期壓力 PPI下月升幅或達一成

國家銀保監會副部長級幹部于學軍周四（24日）稱，全球投放了這麼多貨幣，通脹很可能不是短期的，很可能會形成長期的通脹壓力，預計下個月中國工業生產者出廠價格指數(PPI)漲幅可能會到10%。

據路透社報道，他在2021年財新夏季峰會上說：

現在消費端看起來漲價不多，國內的CPI也就漲一點，但是我們的PPI已經到了9%，而且預計可能下個月就到10%。下一步肯定會對消費端，從成本的角度肯定會造成壓力。

他又指，城投（城市建設投資公司）和大房地產公司最近一兩年不斷爆雷的確會對金融機構尤其是中小金融機構帶來很大的影響，這是下一步面臨的風險。

「中國是成本推動型的通貨膨脹，下一步會對中下游企業生產經營帶來直接影響。現在沿海地區出口企業很難賺到錢，很多不敢接單」，于學軍稱。

疫情對經濟衝擊大 短期常態難以回歸

他並提到，這種經濟形勢發生的變化，對銀行業肯定會帶來直接影響，銀行經營管理應該合理超前分析和預判，把風險控制好。

他表示，新冠疫情是二戰以來對全球經濟最大一次衝擊，全球經濟面臨複雜及敏感性，認為短期常態難以回歸，因為疫情衝擊太大，疫情控制難以預料，對經濟影響需時評估，而各國超寬鬆政策形成重大影響，退出要較長時間，形容是覆水難收，尤其聯儲局投放出去的基礎貨幣短期難以回收。

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責任編輯：李冰琪

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