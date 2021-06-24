Delta變種新冠病毒太難纏  深圳設專區「專人管理」

最早在印度發現的新冠病毒變異毒株Delta，繼在廣州引發本土疫情後，近日又在深圳、東莞引發本土疫情。深圳衛健委表示，當地醫院已針對Delta變異株的病例設立專區、專班管理。

新冠變種病毒Delta傳播力驚人，國航6月10日從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的CA868航班，迄今已傳出機上有38名乘客確診Delta變異株，並且造成深圳機場一名海關人員、一名機場餐廳服務員和一名途徑機場的男子先後遭感染，疫情甚至還蔓延至深圳市與鄰近的東莞市。

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深圳市衛生健康委副主任常巨平周三（23日）在記者會上表示，「5．21」疫情累計排查出4例確診病例和12例無症狀感染者，目前已有3人出院。在院的13名患者均病情好轉，新冠病毒核酸接近轉陰。「6．14」疫情累計排查出4例確診病例，均在院治療，3名患者病情好轉，1名患者病情穩定。

內地周三沒有新本土病例

此外，深圳市三院隔離病區進行精細化分區管理，將確診病例、疑似病例、恢復期病例等進行精細分區，尤其針對Delta變異株病例設立專區、專班管理。同時針對CA868國際航班的患者實施專區收治，待確定基因型為Delta變異株病例後轉到病例專區。

另外，國家衛健委通報，內地周三（23日）新增16例確診病例，均為境外輸入病例，其中廣東8例，四川3例，雲南3例，遼寧1例，福建1例。當日新增18例無症狀感染者，均為境外輸入，無新增死亡病例。

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責任編輯：鄧國強

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