華為歐洲或破圍堵？這電訊商擁2500萬用戶 讚中企技術物美價廉

瑞典法院裁定維持華為禁令後，華為在歐洲的命運更不樂觀，不過電訊商Telekom Austria表示，在即將開展的幾個國家5G網絡建設中，不反對考慮華為和中興等中企，讚中國技術不僅價格便宜，且提供的功能也比歐洲同類產品更好。

保加利亞和北馬其頓4G網已使用中企設備

據路透社報道，迫於美國的外交壓力，歐洲政府在5G網絡建設中一直加強對中國企業的管控，但Telekom Austria在其運營的大多數歐洲國家中沒有受到任何壓力。

公司首席運營官Alejandro Plater稱，「對我們來說，市場中有中國供應商，可以實時測試不同網絡的性能，這一點非常重要」。他表示，中國的技術不僅價格便宜，且提供的功能也比歐洲同類產品更好，因而頗具競爭力。

Plater說，「我們需要多種選擇，不能只有兩種」。

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Telekom Austria在奧地利、保加利亞、克羅地亞、白俄羅斯、斯洛文尼亞、塞爾維亞和北馬其頓擁有2,500萬客戶。該公司已在保加利亞和北馬其頓的4G網絡中使用了中國供應商的無線接入網，並在奧地利等國使用愛立信和諾基亞等歐洲供應商的設備。

但北馬其頓已經收緊了電信規定，指作為北約成員國，北馬其頓將在這些方面進行調整，與聯盟其他成員國的標準取得一致，其5G網絡框架要求運營商逐步取代「不值得信任的」供應商。

對於國安疑慮，華為方面曾發聲指，網絡安全是華為的最高綱領。中國外交部也表示，堅定維護中企合法權益。

責任編輯：尹航

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