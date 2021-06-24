美日史上最大規模實戰演習今起舉行 專家：假想敵是中國

美國、日本「東方之盾」（Orient Shield）年度實戰演習今日（24日）起舉行，本次演習為期逾半個月，共出動近5,000人，是歷年來規模最大的一次。內地專家認為，演習未「指名道姓」，但包括釣魚島、台海兩個戰略目標，明顯把中國視作假想敵。北京此前要求美日勿干涉內政、搞針對中國的「小圈子」。

該演習的日期為6月24日起至7月11日，在駐日美軍的多個基地及演習場舉行。日防衛大臣岸信夫指，美日防長在早前的防長會議上，同意強化部隊的適應性，實施更高強度訓練。隨著日本周邊安保環境日趨嚴峻，加強自衛隊和美軍之間的合作非常重要，希望透過演習，進一步加強美日同盟的威懾和應對能力。

岸信夫周二（22日）也與德國防長卡倫鮑爾視像會面，雙方在維護印太地區安定上達成共識，並同意在今夏德艦訪亞之際，安排聯合訓練。

專家：建立抗中軍事聯盟

內地軍事專家宋忠平向《環球時報》表示，美日本次演習以釣魚島、台海作為主要路線， 把中國作為最大的假想敵練兵備戰，其實就是發揮美日軍事同盟在地區事務中的主導作用，建立共同對抗中國的軍事聯盟體系。他指兩國屢次試圖遏制中國、罔顧事實搞「小圈子」，導致地區局勢緊張。

宋又指， 日本在內的一些國家無法正常看待中國的發展，「酸葡萄心理」令其對中國莫名其妙地擔心，這些別有用心的國家才是真正麻煩製造者。

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責任編輯：陳建錫