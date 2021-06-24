▲ 歐盟稱中國「系統性對手」言不由衷？外媒揭真正解釋

6月北約峰會公報形容中國為「系統性挑戰」，令人想起歐盟此前將中國定性為「系統性對手」，而「系統性」的含義也令人關注。外國傳媒披露，歐盟開創這個新標籤，就是希望打造與中美關係不同的中歐關係，只是中歐關係近期動向說明，歐盟的策略撞了板。

《Politico Europe》本周刊登專欄作家馬桑斯（Bruno Maçães）文章。馬桑斯是葡萄牙政治學者和作家、哈佛大學博士、曾任葡萄牙總理顧問，並曾於北京居住。

歐盟2019年3月公佈文件，將中國同時定義為「談判夥伴、經濟競爭者、系統性對手」（negotiation partner, economic competitor, systemic rival）。馬桑斯表示，自己當時住在北京，能夠現身說法「系統性對手」有多惹惱了中方官員，和令他們有多混淆。

他接著披露了「系統性對手」生世。

據悉，歐洲理事會（European Council，歐盟成員國領導人組成的協商機構）當時指示歐盟委員會（European Commission，歐盟主要行政機構），以及歐洲對外事務部（European External Action Service，外交與防務統籌機構）設計一套新的對華政策，結果後兩者「充分利用了這個機會」，起草了這份大膽文件，卻從未向各成員國徵求同意。

馬桑斯指出，文件公佈一個月後，歐盟和中方發出「最後通牒」，要求在2020年底前，完成已經維時多年的《中歐全面投資協定》談判。

馬桑斯直言，歐方這些舉動背後的邏輯至今都令人費解。但有當年參與協商的官員本周向他解釋，「系統性對手」原義，是定性一種與美國形容「戰略對手」（strategic rival）非常不同的關係。

歐盟期望在「系統性對手」關係中，將政治分歧和經濟聯繫分開看待。「戰略對手」關係以衝突為主，但在「系統性對手」關係中，衝突只限於政治層面。歐盟政治傳統相信政治、經濟能夠互相絕緣，正如歐盟內部對波蘭、匈牙利政治的不滿（兩國被視為有專制傾向），也絕不會干擾歐盟單一市場。

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不過，歐盟這個算盤至今看起來已經打亂了。

《中歐全面投資協定》談判趕在去年12月底完成，中方同意向歐盟開出程度前所未有的市場准入。有匿名歐盟委員會高級官員也形容，這是北京送的禮，中方希望避免歐盟與美國拜登政府統一戰線。

但馬桑斯寫道，歐盟並不視《中歐全面投資協定》為政治協議，這讓中方大感意外。中方在談判讓利後，歐盟今年3月並沒有猶疑觸碰中方紅線，與美國與英國一同就新疆議題制裁中國。

他披露，歐盟原本以為中方會急於保存投資協定，不會對制裁有甚麼反應，然而事實卻相反。中國推出了反制裁，劍指歐盟一系列不受歡迎人物，包括多名歐洲議會議員。

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歐洲議會事後凍結了《中歐全面投資協定》審批。馬桑斯引述中方官員稱，中方領導層完全明白對歐盟反制裁，會意味「殺掉」投資協定。中方對協定態度有所改變的背後思路，中國國際問題研究所歐盟研究主任崔洪健透露了線索：「戰略夥伴是不會制裁對方的。」有中國國務院官員表示，中方認為歐盟違反了投資協定的精神。

馬桑斯總結，中國並不認為經濟能與政治這樣分開，而巧妙的是美國其實也是這樣看（因此選舉與中國全面對抗）。他用帶有諷刺的語氣寫道：「但歐洲人自信他們有更好的計劃。」

中國國務委員兼外長王毅5月底曾表示，作為多極世界中的重要兩極，中歐之間沒有重大利害衝突，沒有地緣政治矛盾，有的只是巨大的合作需求；中歐相互離不開對方，更孤立不了對方，應當堅持的唯一恰當定位就是全面戰略夥伴，中歐關係符合時代潮流和民眾期待的唯一發展方向就是對話合作，中歐交流所需要堅持的最重要原則就是相互尊重、求同存異，中歐雙方所肩負的最重大責任就是維護世界和平穩定，促進共同發展繁榮。

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責任編輯：連兆鋒