中俄宣布將聯合軍演 與美國等32國黑海練兵「打對台」

美國總統拜拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）日前會晤，被指是美方欲以此離間中俄盟友關係，但似乎未有成果。俄媒報道，中國與俄羅斯的中俄聯合軍演即將7月在寧夏舉行。值得注意是，在相若時間，美國等逾30國將在黑海大練兵，中俄、與美國及其盟友們有打對台的意味。

中方一直指出，美軍在區域的軍事活動，才是地緣政治的最大風險。

俄羅斯通訊社周四（24日）報道，中國解放軍西部戰區和俄東部軍區，本月22日在哈巴羅夫斯克舉行「西部/互動-2021」聯合演習進行磋商，演習將於2021年7月在中國西北寧夏舉行。

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俄東部軍區新聞處表示，解放軍西部戰區導調部專家專程抵達哈巴羅夫斯克，從當天開始與俄軍參演指揮部專家，舉行聯席會議，雙方就多個問題進行交談。

中俄聯合軍演寧夏登場 萬人大練兵

據了解，俄東部軍區將摩步營和戰術航空部隊、陸航突擊群參加，這些參演部隊將通過鐵路和公路以及空中，向中國寧夏進行投送。俄軍事專家指出，此次中俄聯合軍事演習主要檢驗軍一級規模，方向性戰略突擊防禦、防空和火力突擊等合成課目，

俄方指出，此次中俄軍演將出動一萬餘兵力和數千件軍事裝備。

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在當前國際環境下，中美俄三國關係受到廣泛關注。中俄加強合作的同時，美國被指急於拉攏俄羅斯；但今次中俄軍演如舊舉行，反映拜登會晤普京、被指離間中俄關係的舉動，沒產生效用。

中俄昔日聯合軍演：

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而與此同時，俄羅斯衛星通訊亦報道，美國海軍第六艦隊宣布將參加「海上微風-2021（Sea Breeze）」多國聯合軍事演習，指出今年將有32個國家的5000名軍人參演。

據了解，這次美軍參與、實質是牽頭的「海上微風-2021」多國聯合軍事演習，將於6月28日至7月10日在黑海舉行，其他主要參加國還有烏克蘭等。

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俄羅斯國防部發言人科納申科夫早前稱，北約將趁此次軍演向烏克蘭提供先進武器，而這些武器會被交給烏克蘭位於頓巴斯的部隊。

美國海軍第六艦隊發表聲明稱，「今年演習的參演國家數量為歷年最多，來自32個國家將派出5000名軍人、32艘艦艇、40架航空器」。

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「海上微風」多國聯合軍演最早於1997年由美國和烏克蘭發起，後發展為在烏克蘭境內舉行的年度例行軍演。

值得注意是，中俄的「西部/互動-2021」萬人大軍演，與美國等32國聯合、俄羅斯「家」門黑海舉行的「海上微風-2021」軍演，在相若時間舉行，頗有兩個陣營「打對台」－－地緣政治角力意味。

責任編輯：鄧國強

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